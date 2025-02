Adevăratul secret al vieții, dezvăluit de dr. Virgiliu Stroescu: Mersul la biserică, legumele și mișcarea schimbă ADN-ul

Într-o recentă slujbă religioasă, desfășurată într-o atmosferă plină de devotament și introspecție, Dr. Virgiliu Stroescu a împărtășit cu o serie de informații fascinante despre ADN și sănătatea celulară. El a explicat cum stilul de viață îți prelungește viața: trăiești mai mult dacă mergi la Biserică, faci mișcare și consumi mai multe legume.

Vorbind despre complexitatea vieții la nivel microscopic, Dr. Stroescu a explicat:

"Noi avem în fiecare celulă un firișor de 1,80 m. Știți cât are o celulă? Un micron. Știți ce înseamnă un micron? Sunt și mai mari. Cea mai mare celulă este ovocita. Are 200 de microni, 5 ovocite fac un milimetru și le vezi cu ochiul. Spermatozoidul are numai 2 sau 3. Deci femeia e mare, ca celulă, bietul... tu, 2 microni. Ei bine, și în unul și altul există un fir de 1,80 m numit acid dezoxiribonucleic, în care sunt scrise toate informațiile noastre. Și el, la înmulțire, se rupe în cromozomi. Cromozomii sunt bucățele din ADN - Acid dezoxiribonucleic. Și atunci când se rupe în bucățele, se numește ARN, acid ribonucleic. Când zic „dezoxi" - e cel lung, „ribo" - e cel scurt."

Dr. Stroescu a continuat să explice procesul de diviziune celulară și rolul important al telomerilor în protejarea cromozomilor:

"Ei bine, fiecare acid din acesta se rupe în cromozomi. Avem 23 de perechi de cromozomi. Și au două capete, ca șireturile la pantofi. Cei care aveați pantofi, uitați-vă la șireturi, că aveți două. Ei bine, aceste două capete se numesc telomeri. În momentul în care capetele acestea se micșorează, omul se apropie de sfârșitul vieții."

Un alt aspect interesant abordat de Dr. Stroescu a fost legătura dintre dietă și sănătatea telomerilor:

"Și acum ceva interesant: Toată hrana vegetală are o enzimă telomerează care crește capetele și prelungește viața. Nu-i interesant? A luat premiul Nobel pentru treaba asta. Deci când mâncăm o salată bună, meriți, gata, m-ai găsit cu viață, deci că am mâncat verdeață, nu? Toată hrana animală scade telomerii. Toată hrana vegetală crește telomerii. E dovedit, dacă a luat premiul Nobel, asta nu o dau toți proștii.

Dr. Stroescu a subliniat, de asemenea, importanța unui stil de viață sănătos:

"Telomerii aceștia trebuie să-i păstrăm ca să nu se distrugă și când facem efort fizic, când ne bucurăm, când suntem fericiți, când citim Biblia, când mergem la biserică. Atenție, nu-i glumă: cine merge la biserică își mărește telomerii. S-a văzut că cei care vin în biserică trăiesc 5, 6, 10 ani în plus, pentru că o zi pe săptămână vin la biserică, ascultă cuvântul lui Dumnezeu care hrănește telomerii și trăiesc mai mult. S-au făcut verificări. Bisericoșii trăiesc mai mult decât ateiștii pentru că le cresc telomerii."

„Vegetarienii trăiesc mai mult, cei mai longevi oameni de pe planetă sunt în California, Loma Linda. Media vârstei e aproape 80-90-100 de ani. Sunt medici care la 100 de ani, toți operează la 100 de ani. Toți sunt vegetarieni, pentru că e foarte cald acolo, iar la ora 6 dimineața toată California lucrează și face sport. Și toată ziua se simt bine că au făcut mișcare. Apoi vine Okinawa în Japonia și încă o populație, Humza. Ați auzit de fenomenul Humza? Puțini. În podișul munților Himalaya există un teritoriu numit Humza. Oamenii acolo n-au apă și merg 30 de kilometri pentru apă. În fiecare zi fac plimbare, sunt total vegetarieni, n-au nici curent electric și trăiesc de la 100, 100 și ceva. Au fost oameni care, la 120 de ani, s-au căsătorit. Toți sunt viguroși, n-au niciun dinte lipsă, n-au nicio boală, au venit câțiva doctori și au stat și ei, se plimbă acolo, că nu există bolnavi. De ce? Trăiesc corect, sunt morali, sunt cinstiți. Deci stilul de viață ne prelungește viața. Și încă ceva: dacă vrea cineva să aibă viață, să aibă pe Domnul vieții, pe Iisus Hristos. Și în momentul în care nu suntem creștini, că ăsta e creștin, nu? Avem viață. Și având viață, ne creștem și telomerii, avem o viață sănătoasă, morală, cinstită și suntem fericiți", a explicat dr. Virgiliu Stroescu.

Cine este Dr. Virgiliu Octavian Stroescu?

Dr. Virgiliu Octavian Stroescu a activat ca medic primar endocrinolog în Policlinica Pantelimon și s-a format în cadrul prestigioasei Universități de Medicină și Farmacie „Dr. Carol Davila". A participat și a efectuat studii aprofundate în domeniul său de activitate și se bucură de o vastă experiență în modificările endocrinologice și metabolice. De-a lungul carierei sale de medic, a fost cercetător științific la Centrul de Medicină Sportivă și nutriționistul mai multor sportivi ai echipei Olimpice a României.

Specializările și competențele sale profesionale se extind din endocrinologie în nutriție, alimentație sănătoasă, alimentație inteligentă și alimentație sportivă. Autor al lucrării de Doctorat cu tema „Osteocalcina și Performanța Gimnastelor Sportive", Dr. Stroescu este cunoscut ca fiind endocrinologul sportului de performanță din România.