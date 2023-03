Alina Bica, filmată cu camera ascunsă: "M-am îndrăgostit de sudul Italiei. Nu am nicio intenție să mă întorc în România!"

Fosta șefă DIICOT Alina Bica a fost filmată pe ascuns într-un local din orașul italian Bari, acolo unde se afla alături de partenerul său de viață, sora ei, dar și de fetița și iubitul Elenei Udrea, înregistrarea fiind difuzată vineri seară de Antena 3.

„Nu am nicio intentie sa ma intorc in Romania", spune Bica într-o discuție purtata in limba italiană, „vreau o noua viata aici".

Fosta șefă DIICOT a mai spus că vrea să fie o persoană discretă:

„Sa ies sa ma plimb fara sa se uite cineva la mine, nu vreau publicitate. Acum sunt o persoana normala, muncesc, dar am acest cazier judiciar si nu pot sa merg sa lucrez in sectorul public după o cariera de 18 ani si facultate la Sorbona".

„Am incercat sa locuiesc in nord, dar nu mi-a placut, sunt indragostita de sudul Italiei. Imi place aici la Bari, langa Altamura", a continuat Alina Bica.

Fosta șefă DIICOT a fost condamnată definitiv, în noiembrie 2019, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la 4 ani închisoare cu executare, pentru favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender.

Conform DNA, în cursul anului 2013, omul de afaceri Ovidiu Tender i-a cerut sprijinul Alinei Bica pentru a obţine o condamnare cu suspendare în dosarul RAFO, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti. Bica le-a solicitat subordonaţilor săi de la DIICOT să ceară în instanţă condamnarea lui Tender la o pedeapsă cu suspendare.

Alina Bica a fugit din România înainte de pronunţarea sentinţei, fiind localizată iniţial în Costa Rica alături de Elena Udrea, după care s-a mutat în Italia, unde a cerut să nu fie extrădată în România.

loading...