Amenzi de 40.000 de lei dupa organizarea unei logodne intre doi minori, de 12 ani si 15 ani. Dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului

Politistii doljeni au dat amenzi de 40.000 de lei, dupa organizarea unei logodne intre doi minori, de 12 ani si de 15 ani, unde nu s-au respectat masurile luate in contextul pandemiei de Covid-19. De asemenea, politistii au deschis si un dosar penal pentru comiterea infractiunii de rele tratamente aplicate minorului.

Politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Melinesti - Postul de Politie Cotofenii din Fata s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in spatiul public a fost incarcat un material audio-video in care mai multe persoane nu respecta prevederile legale in contextul pandemiei de Covid 19.

"Politistii au efectuat verificari, stabilind faptul ca persoanele in cauza, in ziua de 12 ianuarie, in intervalul orar 12:00-15:00, au participat la un eveniment privat, respectiv o logodna, intre doi minori de 12 si 15 ani, care s-a desfasurat la locuinta unui barbat de 33 de ani, din comuna Cotofenii din Fata, cel in cauza fiind sanctionat de politisti in calitate de organizator al evenimentului cu amenda de 10.000 de lei conform Lg 55/2020", se arata in comunicatul IPJ Dolj.

Sursa citata mentioneaza ca in urma vizionarii materialului audio-video au fost identificate 12 persoane care au fost sanctionate contraventional cu amenda in valoare de 2.500 de lei fiecare, conform Legii 55/2020. Valoarea totala a amenzilor aplicate de politisti este de 40.000 de lei.

Totodata, politistii continua verificarile pentru identificarea tuturor persoanelor participante la eveniment in vederea sanctionarii contraventionale a acestora. De asemenea, politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de rele tratamente aplicate minorului.