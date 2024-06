Analiză pentru Gold: Protestele studenților occidentali - mizeria politicienilor din țările lor

Totul a început la Columbia University în prima parte a lunii aprilie. Într-o primă etapă membri corpului profesoral ai Universității Columbia au organizat o manifestație de susținere a studenților manifestanți pro-palestinieni. În acelați timp un rabin i-a îndemnat pe studenții evrei să părăsească campusul. Un alt rabin afiliat universității le-a cerut de asemenea celor vreo 300 de studenți evrei să plece acasă. (The Unz Review, 23 aprilie 2024)

Columbia University din New York, London School of Economics și Sciences Po Paris sunt cele trei universități care pregătesc cadrele de conducere din țările lor. În politică, în economie, în justiție, în presă etc. Marea Britanie, SUA și Franța sunt singurele democrații recunoscute de toți istoricii în ultimul secol și jumătate. Democrații sau imperii, mă rog. Germania cu Hitler, Spania cu Franco, Italia cu Mussolini și așa mai departe nu intră în calcul.

Deci tinerii care se pregătesc să ia frâiele tărilor lor protestează împotriva politicienilor și a liderilor în general decăzuți de astăzi. Vom vedea că la Sciences Po Paris, în Europa deci, protestele de la Columbia New York au fost reluate în oglindă. Și protestele s-au extins și în alte mari universități, Harvard, Princenton etc. Ruptura dintre tânăra generație de lideri în formare și bătrâna generație obosită, gerontocrată, pare a fi totală, lucru care nu s-a mai întâmplat de multă vreme. Din anii ‘70 odată cu războiul din Vietnam.

Studenții occidentali de la cele mai importante școli protestează împotriva agresiunii guvernului israelian de extremă dreaptă a lui Benjamin Netanyahu în Gaza și împotriva complicității la genocid de care se fac vinovate guvernele din țările lor. Administratia Joe Biden expediază ritmic arme Israelului cu care acesta pretinde că duce un război cu gruparea palestiniană Hamas. În realitate armata israeliană luptă cu populația civilă din Gaza, cu femei și copii - peste 34 000 de morți - distruge toate universitățile din Gaza, toate spitalele, distruge locuințele. Chiar în aceste zile, Columbia, coincidență, țară din America de Sud, a rupt relațiile diplomatice cu Israelul, din același motive pentru care protestează studenții din SUA și din Franța. Nu demult am avut procesul pentru genocid intentat Israelului de Africa de Sud.

Organizațiile evreiești din SUA și din Franța răspund cu brutalitate la protestele studenților. Cine are dreptate? Protestele ample de la Sciences Po Paris, dar și de la Sciences Po Bordeaux, Sciences Po Toulouse, Sciences Po Menton au prins pe picior greșit clasa policică actuală franceză care susține zgomotos Israelul și așa zisul său război împotriva grupării palistiniene Hamas. Magnitudinea acestor proteste studențești amintește, ca și în America, de manifestațiile împotriva războiului din Vietnam. A rămas în memorie anul revoluționar 1968 care a dus la plecarea de la putere a generalului Charles de Gaulle. Media franceză e aproape în întregime împotriva protestatarilor și susține organizațiile evreiești care au devenit violente. Împotriva cui? Împotriva celor care înseamnă viitorul țării.

În SUA, principalul susținător al Israelului, financiar și militar, lucrurile încep să ia o turnură gravă, neașteptată. Manifestațiile împotriva guvernului de extremă dreaptă al Israelului, împotriva lui Netanyahu și pro Palestina riscă să se transforme în manifestații antievreiești pur și simplu. Iar evocarea la tot pasul, mecanică, a antisemitismului, nu va mai ajuta la mare lucru. Arestările din rândul studenților nu fac decât să învenineze atmosfera și să extindă protestele și manifestările la alte universități și școli.

Reuters:

„Tensiunile crescânde în campusurile americane s-au exacerbat miercuri când partizanii pro-israelieni au atacat o tabără de manifestanți pro-palestinieni la UCLA (Universitatea California din Los Angeles) la câteva ore după ce poliția a arestat militanți care ocupau o clădire a Universității California și au îndepărtat corturile din campus. Universitatea a anulat cursurile pentru ziua de miercuri și cancelarul UCLA, Gene Block, a declarat că școala va face o anchetă care va putea conduce «la arestări, expulzări și demiteri»" (vezi Unz Review, 2 mai 2024)

Revolta sau revoluția studențească occidentală e în curs și nu face decât să ia amploare. E puțin probabil că guvernul Israelian își va schimba politica față de palestinienii din Gaza. La fel, cum susținerea Administrației Biden pentru Israel va continua. Și candidatul republican Donald Trump s-a exprimat brutal împotriva studenților protestatari. Revolta studenților din Occident poate schimba lumea încremenită în care trăim.

Petru Romoșan