Andrew Tate comentează acid împușcarea lui Donald Trump: Dacă nu merge cu pușcăria încearcă să te omoare

Andrew Tate a reacționat dur după ce fostul președinte al SUA Donald Trump a fost împușcat. Andrew Tate spune că sistemul încearcă să îi anuleze pe cei care nu îl susțin. Prima tentativă e de blocare pe rețele sociale, a doua e trimiterea la pușcărie. Cei care nu se potolesc din a spune adevărul sunt uciși, avertizează Andrew Tate.

"Ei încearcă să te interzică. Dacă nu reușesc, încearcă să te bage la pușcărie. Dacă nici asta nu merge, te omoară. Am spus asta anul trecut. Am spus-o după ce le-am refuzat banii. Am refuzat banii lor ca să nu-mi vând sufletul.Uitați-vă ce i-au făcut lui Trump! Uitați-vă! L-au interzis și l-au înlăturat de peste tot. Nimănui nu i-a păsat, nu a funcționat. Au încercat să îl bage în pușcărie și au eșuat. Acum (n.r. - au încercat) să-l omoare. Ar trebui să vă rugați pentru Donald Trump, căci el se luptă cu răul. N-ar trebui să vreți ca oamenii care sunt împotriva lui Trump să fie la conducere. În special să vă conducă viața.Trump este ultima speranță pentru civilizația din vest, așa cum o știm", spune Andrew Tate.

"Nu ar fi trebuit să fiu aici, ar fi trebuit să fiu mort", a declarat Donald Trump pentru NYT, în timpul unui interviu acordat la bordul avionului său în zbor spre Milwaukee, pentru convenţia Partidului Republican, unde ar urma să fie confirmat drept candidat al partidului pentru alegerile prezidenţiale. A fost o "experienţă foarte suprarealistă", a spus Trump cu privire la atacul care l-a vizat, având un bandaj alb la urechea dreaptă, potrivit NYT. Republicanul a afirmat că dacă el nu ar fi aplecat puţin capul spre dreapta pentru a privi o imagine proiectată spre public cu privire la imigranţii ilegali, el ar fi fost mort, transmite cotidianul conservator.

"Din noroc sau datorită lui Dumnezeu, mulţi spun că datorită lui Dumnezeu, mai sunt încă aici", a declarat Trump. Fotografii cu el ridicând pumnul în semn de provocare spre mulţime în timp ce agenţii îl evacuau au făcut înconjurul lumii. "Mulţi spun că aceasta este fotografia cea mai emblematică pe care au văzut-o vreodată", a subliniat el. "Ei au dreptate şi eu nu am murit. De obicei, trebuie să mori pentru a avea o fotografie emblematică", a subliniat Trump. După această tentativă de asasinat, Trump şi-a rescris discursul pe care îl pregătise pentru convenţia republicană. El a declarat că "pregătise un discurs extrem de dur" asupra "oribilei administraţii Biden", dar că l-a abandonat pentru un discurs care, speră el, "va uni ţara".