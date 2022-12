Anvelopele all-season: avantaje și dezavantaje

Anvelopele all-season sunt utilizate în orice vreme și reprezintă o alternativă bună la cele de iarnă. Cu toate acestea, ele au atât avantaje, cât și dezavantaje.

În timp ce anvelopele de iarnă sunt, desigur, cele mai potrivite pentru utilizarea pe timp de iarnă, anvelopele all-season depășesc neajunsurile anvelopelor de iarnă, și anume costul lor ridicat și dificultatea de depozitare. În timp ce anvelopele pentru 4 sezoane par să aibă profilul ideal pentru a înlocui anvelopele de iarnă de îndată ce apar primele înghețuri, care este realitatea? Am analizat această întrebare.

Care sunt diferențele dintre anvelopele all-season și celelalte anvelope?

Anvelopele all-season devin din ce în ce mai populare, deoarece, în teorie, acestea vă permit să conduceți pe tot parcursul anului fără nicio constrângere. Trebuie remarcat faptul că acest tip specific de anvelopă are caracteristici comune cu anvelopele de iarnă și de vară. De exemplu, o anvelopă all-season este certificată atunci când este marcată M+S (pentru noroi și zăpadă). În plus, este omologat pentru utilizare pe timp de iarnă, deoarece are aprobate capacitățile de frânare și aderență pe terenul acoperit de zăpadă sau gheață.

E bine de știut:

În fiecare an, marile mărci (în special Michelin, Continental, Goodyear și Pirelli) lansează o nouă gamă de anvelope all-season. Potrivit producătorilor, piața europeană cunoaște în prezent o creștere certă a numărului de anvelope all-season.

Prin urmare, trebuie remarcat faptul că o anvelopă all-season poate fi utilizată atât vara, cât și iarna, deoarece este capabilă să reziste la cele mai înalte și la cele mai scăzute temperaturi. Cu toate acestea, în comparație cu anvelopele mai specifice, acestea trebuie să găsească un compromis corect între performanță și siguranță. Mai mult, producătorii înșiși susțin că o anvelopă all-season nu va funcționa la fel de bine ca o anvelopă de vară în sezonul cald. În schimb, performanța unei astfel de anvelope pe timp de iarnă va fi limitată în comparație cu cea a unei anvelope special concepute pentru sezonul rece.

Ar trebui să cumperi anvelope all-season?

Având în vedere atâtea contradicții, considerăm că este esențial să identificăm avantajele și dezavantajele anvelopelor pentru toate sezoanele. Mai jos, vă oferim un profil complet al avantajelor și dezavantajelor evidente ale acestui tip specific de anvelope.

Avantajele anvelopelor all-season

Anvelopele pentru patru sezoane pot fi de un real folos pentru utilizatori, cu condiția ca aceștia să nu fie prea pretențioși și să nu caute un plus de performanță.

Economie de timp

Desigur, principalul avantaj al anvelopelor all-season este că sunt versatile, ceea ce înseamnă că vă economisesc timp prețios. Nu este nevoie să vă schimbați anvelopele în timpul anului. Fie că este toamnă, iarnă, primăvară sau vară, vă păstrați anvelopele indiferent de situație.

Costuri mai mici

În mod similar, nu este necesar să cumpărați anvelope de vară sau anvelope specifice pentru utilizare pe timp de iarnă. Flexibilitatea și versatilitatea anvelopelor pentru toate sezoanele înseamnă că puteți economisi bani.

Eficiență de lungă durată

Un alt beneficiu al anvelopelor all season este performanța lor de lungă durată, care durează pe tot parcursul anului. Aceasta este o garanție reală de eficiență, dar și de siguranță pentru șofer, care poate avea încredere deplină în anvelopele sale pentru toate sezoanele, capabile să înfrunte atât vremea rece, cât și cea caldă.

Dezavantajele anvelopelor all-season

Cu toate acestea, limitele anvelopelor pentru toate sezoanele sunt bine cunoscute. Într-adevăr, acestea oferă performanțe mai slabe decât anvelopele concepute pentru o utilizare specifică. Mai mult, se uzează și mai mult, fiind folosite încontinuu.

Doar o performanță rezonabilă

În ciuda competenței lor generale bine echilibrate, anvelopele all-season nu sunt neapărat potrivite pentru toate circumstanțele. Prin urmare, performanțele de frânare și aderență ale acestui tip de anvelopă rămân limitate. De exemplu, probabil că nu veți putea conduce prea mult în munții înalți în timpul iernii cu un pneu pentru patru sezoane.

Uzură mai pronunțată

Datorită aderenței lor în toate situațiile și în toate anotimpurile, pneurile all-season se uzează mai devreme decât în mod normal. Prin urmare, acestea sunt mai puțin rezistente decât anvelopele standard de vară sau de iarnă.

Nu foarte ecologice

Este important de știut că utilizarea de anvelope all-season înseamnă un consum mai mare de combustibil. Deoarece anvelopele pentru toate anotimpurile au o rezistență mai mare la rulare, acestea sunt mai puțin ecologice pe termen lung și, prin urmare, inevitabil mai scumpe decât cele de iarnă sau de vară.

Marcaj nesigur

În cele din urmă, autocertificarea anvelopelor pentru toate sezoanele este o simplă formalitate. Acest lucru înseamnă că marcajele M+S și 3PMSF (pentru Pics Moutain Snow Flake) nu sunt 100% fiabile, chiar dacă tracțiunea și/sau frânarea pot fi foarte satisfăcătoare.

Vă reamintim că este esențial să vă întrețineți anvelopele atât iarna, cât și vara, urmărind îndeaproape presiunea din anvelope, precum și indicatorul de uzură al acestora.