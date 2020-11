Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor si-a infiintat firma de asigurari. Parohiile obligate sa incheie contracte exclusiv cu noua societate

Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor si-a infiintat propria firma de asigurari, iar preotii sunt obligati sa isi asigure bunurile din parohii, incepand cu 1 noiembrie, doar prin aceasta firma.

Toate politele de asigurare care apartin Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor se vor face exclusiv prin firma SC ASR Bucovina SRL. Mai multi preoti s-au aratat nemultumiti, fiind pusi in postura de a renunta la contractele de asigurare pe care le aveau deja cu alte firme. SC ASR Bucovina SRL a fost infiintata in data de 15 octombrie si nu este inregistrata ca platitoare de TVA. Societatea este inregistrata in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara la intermediari secundari, potrivit sursei citate.