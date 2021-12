Arsenie Boca: "Romania va fi inconjurata de foc, vă vor pune taxe si alte ingradiri, vă vor cerne, vă vor lua totul!"

Arsenie Boca, cel care a prevazut si caderea regimului comunist si faptul ca va fi cea mai violenta "trecere" din Europa, cel care a pictat la manastirea Draganescu scene din Apocalipsa, dar si tehnologia legata de smartphone si alte device-uri ce aveau sa apara peste zeci de ani, a clarvizionat si vremurile pe care le traim in prezent.

Sfantul Ardealului vorbeste despre "flacarile" care inconjoara Romania (fireste, metaforic), ca un razboi, ori o molima, dar si ca acestea vor fi cand foarte multi romani "vor fi plecati din tară", in acelasi timp cand cei de la putere (vrajmasii) "va vor cerne" (segrega) si cand "va vor lua totul" (ceea ce s-a zis cu "marele reset": "nu veti mai avea nimic si veti fi fericiti!"), dar si cand vor impune taxe si alte "ingradiri" (ceea ce vedem in zilele acestea). Iata ce a spus Arsenie Boca (in foto de mai sus, situatia la zi a Covid in Europa, in care Romania este "inconjurata de foc"):

"Veţi cădea din cauza fricii. Frica-i de la diavol; nu vă fie frică pentru a vă salva sufletele. Vor veni vremuri foarte grele, dar toate sunt îngăduite de Dumnezeu, Care este tovarăşul de drum al fiecăruia, de la naştere până la moarte. Vor cădea şi cei aleşi. Îmi pare rău că sunteţi cei de pe urmă. Vă vor cerne. Vor pune impozite, taxe şi alte îngrădiri. Vor lua totul!", a spus părintele Arsenie Boca, potrivit mărturiilor măicuţei Septimia Manis din Codlea. "Mulți vor pleca din țară, dar puțini se vor întoarce". Va veni vremea când vor dori să se întoarcă și n-or mai putea, căci România va fi înconjurată de flăcări!", marturisesc Preoteasa Lucreţia Urea şi Paraschiva Anghel.

Născut la 29 septembrie 1910, în localitatea hunedoreană Vaţa de Sus, cu numele de Zian Boca, viitorul monah a absolvit Academia de Teologie din Sibiu în anul 1933. Dând dovadă de mare talent şi la pictură, primeşte o bursă pentru studii la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti. A fost la manastirea Draganescu, pe care a pictat-o, de asemnenea la Sambata de Sus. A murit pe 28 noiembrie 1989, cu putin timp inaintea revolutiei anticomuniste, asa cum a prevazut si moartea sa si venirea revolutiei. E inmormantat la Manastirea Prislop. (Mai multe amanunte despre Arsenie Boca AICI.)