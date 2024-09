Atac cibernetic devastator în România: Hackerii scot la vânzare site-urile unor instituții de top

Hackerii revin din nou asupra instituțiilor din România cu atacuri masive. Două instituții și-au pierdut site urile, care au fost sparte și scoase la vânzare.

Recent, site-urile unor instituții naționale și locale din România au fost ținta unor atacuri cibernetice. Printre acestea se numără site-urile Poliției Locale Suceava și Spitalului Mureș, conform declarațiilor expertului în securitate cibernetică, Albei Bogdan. Acesta avertizează că atacatorii au compromis site-urile celor două instituții și le-au pus la vânzare, fără a dezvălui sumele cerute. Hackerii pretind că pot oferi acces la bazele de date, utilizatori și conținutul paginilor web.

„Pe bune că nu vreau să vă stric feng shui-ul dar, pe bune? Ziua și breșa? De data aceasta, politialocalasuceava.ro și spitalmures.ro. Citez: Full access to everything, administrative panel, database, users, posts, editing the site, etc. V-aș spune și cât costă dar ar însemna să vă dau încă o veste proastă", a scris Albei Bogdan.