Atenție, părinți! Din ce in ce mai multe jafuri asupra minorilor la Promenada Mall. Complexul comercial a fost chemat in judecata pentru lipsa de securitate

In urma unui dosar de tâlharie care s-a petrecut in incinta Promenada Mall din Bucuresti, aflam de la Politie ca sunt din ce in ce mai umeroase astfel de cazuri in incinta centrului comercial, mai multe bande de interlopi actionand in special in zona restaurantelor, dar si la wc-urile publice. Aici ii ameninta pe minori cu cutitele si ii jefuiesc. Paza din incinta Mallului nu reactioneaza in niciun fel. Camerele de supraveghere nu functioneaza in multe cazuri, mai ales cele care ar trebui sa monitorizeze mesele din pub-uri.

Asa ca victimele se adreseaza Politiei. Situatia este cunoscuta printre anchetatori, bande de infractori actionand nestingheriti. Printre cei vatamati s-a aflat si Sabin Rosca Stanescu, fiul cunoscutului jurnalist, dar si fost senator, Sorin Rosca Stanescu. In urma cu aproape un an, acesta se afla intr-un pub din incinta Promenada Mall impreuna cu un amic de aceeasi varsta. La masa lor au venit doi derbedei dintr-un clan interlop care controleaza zona, care au inceput sa le manance mancare si apoi i-au amenintat cu un cutit. Cei doi minori le-au dat toti banii, cat aveau asupra lor, ca sa scape. Cand a aflat de incident, Sorin Rosca Stanescu s-a adresat politiei, iar acestia au reusit intr-un timp destul de scurt sa-i prinda pe infractori, dar neavand - cum ar fi fost firesc - si sprijinul Promenada Mall sau a diviziei de security a complexului comercial. S-a intocmit un dosar care a fost inaintat instantei iar cei doi agresori au devenit infractori cu acte in urma sentintei.

Chestiunea nu se opreste aici, intrucat pericolul continua, cum spuneam, se raporteaza tot mai multe cazuri. Familia Rosca Stanescu, ca si cea a prietenului lui Sabin au decis sa deschida actiune in instanta si impotriva Promenada Mall, cerand si daune pentru cele intamplate intrucat nu au avut siguranta fizica a minorilor, dar si din dorinta de a preintampina viitoare talharii, asupra altor copii care ar vizita complexul. Dupa ce a inaintat actiunea, avocata celor doua familii, Gratiela Bârlă, a intocmit un interogatoriu la care conducerea Promenada Mall trebuie sa raspunda. Cum a fost posibil ca in incinta unui asemenea complex ce se presupune a fi extrem de securizat atat fizic cat si tehnologic sa se intample astfel de fapte, precum cea descrisa mai jos in plangerea penala:

"La data de 04. 1 0.2023, in jurul orei 18:55, subsemnatii ne aflam la o masă de pe terasa de la etajul doi din incinta Promenada Mall din Calea Floreasca 246B, Bucuresti, unde intentionam sã mâncăm, când am fost interpelati de douä persoane necunoscute într-un loc public, supravegheat video si monitorizat continuu, care ne-au amenintat si ne-au jefuit pur si simplu de toti banii pe care ii aveam asupra noastrã, sub amenintarea unui cutit. Sub imperiul fricii, am dat dat toti banii si, după ce faptuitorii au plecat, am alertat un paznic al Mall-ului care ne-a spus insă că nu poate face nimic, că 'nu se bagä', pentru cã nu intră in atributiile sale, sä sunăm la 112, ceea ce am si fäcut..." Mai departe este descrisa interventia organelor de cercetare de la politie si cum au fost identificati interlopii.