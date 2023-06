Automatul de "sănătate publică" din New York care oferea gratuit accesorii pentru droguri și Narcan a fost golit în 24 de ore

La mai puțin de 24 de ore de la instalarea sa, primul automat de sănătate publică din New York, care oferă gratuit pipe de crack, prezervative și Narcan - un medicament utilizat pentru a inversa supradozajul de narcotice - a fost golit, lăsând oficialii orașului hotărâți să asigure o aprovizionare constantă cu aparatură de droguri curate pentru locuitorii care au nevoie.

Marți, orașul New York a instalat noi automate în patru dintre cele mai infestate de droguri din oraș. În timp ce aparatele conțin acces ușor și gratuit la Narcan pentru a ajuta la abordarea supradozelor de droguri, alte accesorii gratuite includ pipe de crack. Pachetul pentru supradoze include Narcan și benzi de testare a drogurilor pentru detectarea fentanilului. Trusele "Safer Smoking" conțin o pipă cu țeavă grea (care poate fi folosită pentru a fuma crack și/sau metamfetamină), un muștiuc și balsam de buze. Alte truse includ prezervative, tampoane, gumă de mestecat cu nicotină și truse de prim ajutor. Toate produsele sunt gratuite.

Deși orașul oferă produsele fiecărui aparat fără niciun cost pentru cetățeni, orașul va cheltui 11.000 de dolari pentru fiecare aparat de vending. Automatul de vending a fost conceput ca o măsură inovatoare de reducere a riscurilor, menită să reducă transmiterea bolilor și să prevină supradozele fatale. Cu toate acestea, cererea mare pentru conținutul său a depășit așteptările, ceea ce a dus la o epuizare rapidă a rezervelor sale. Oficialii orașului au revenit prompt la fața locului marți după-amiază pentru a reaproviziona automatul. Elan Quashie, directorul programului privind supradozele de opioide de la Services for the Under Served, și-a exprimat angajamentul de a reaproviziona aparatul în mod regulat pentru a face față cererii. "Vom reaproviziona în fiecare zi. Probabil de mai multe ori pe zi", a declarat Quashie.

Daily Mail a relatat: "Fiecare tavă a mașinii conține între 13 și 18 produse, pe care publicul le poate lua gratuit. Quashie, care a lucrat pentru agenția non-profit, a transportat proviziile suplimentare într-o pungă reutilizabilă de la Trader Joe's." Cuvintele "alegeri proaste" au fost scrise cu cretă pe trotuarul aflat chiar în fața aparatului. Directorul programului a stat pe cuvintele gravate în timp ce a deblocat aparatul de vending - care este păstrat la temperatura camerei pentru produse. Vorbind despre reaprovizionare, el a adăugat: "Aș estima că poate de două ori pe zi, în funcție de ce produse se duc mai repede decât altele. 'Să sperăm că toate articolele merg cu aceeași viteză. Mai lăsați o săptămână și vom avea niște tendințe'.

O rezidentă nemulțumită, care poate vedea automatul de la fereastra dormitorului ei, s-a plâns că acesta ar trebui să fie pus în holul uneia dintre clădirile de resurse, mai degrabă decât pe stradă. De asemenea, ea a spus că ar putea fi un pericol pentru copiii care trec pe lângă el, care ar putea crede că aparatul de distribuție a drogurilor este aprovizionat cu dulciuri.