Avertisment FMI: Rusia va arunca Europa într-o recesiune severă dacă oprește total livrările de gaze ruseşti

Încetarea livrărilor de gaze ruseşti ar provoca o recesiune severă în Europa de Est şi Italia, dacă ţările din întreaga lume vor decide să îşi acumuleze propriile lor rezerve limitate, a avertizat marţi Fondul Monetar Internaţional, în încercarea de a încuraja solidaritatea între state, informează Financial Times.

Tatăl magnatului companiilor Tesla şi Space X a dezvăluit că, de 3 ani, are al doilea copil secret, a cărui mamă este tânăra sa fiică vitregă, Jana Bezuidenhout. Errol Musk, cu care Elon seamănă ca două picături de apă, are 76 de ani, iar Jana are 35 de ani.