Avocatul Adrian Cuculis după ce a primit si el o factură uriașă la energie: "Voi iniția un proces colectiv!"

Avocatul Adrian Cuculis îngroașă lista vedetelor care au primit facturi uriașe la energie. Cuculis a primit și el o regularizare de peste 3.000 de lei, pentru u apartament cu două camere. Avocatul spune că va iniția un proces colectiv.

"Am tot vazut zilele acestea mai multe persoane care isi publicau facturile la energie. Nu intelegeam totusi cum ajungi pentru un bec, un televizor, un frigider si cateva aparate care consuma ocazional, sa platesti mii de lei factura la energie. Dupa ce am facut un video (acum 2 zile) si l-am publicat, unde indrumam oamenii cum sa faca sa conteste factura la curent daca are o valoare iesita din comun, ma trezesc ieri cu o factura la un apartament de domiciliu cu 2 camere, unde nu consumam mai mult decat ce am scris mai sus, de 3400 de lei. Prin urmare, voi proceda si eu asa cum i-am indrumat si pe potentiatii petenti, sa conteste facturile nesimtite.

Ma gandesc in mod serios ca alaturi de colegii mei din societate sa initiem un proces colectiv pe furnizori separati cu grupuri separate prin care sa le cerem acestora, plata de daune si despagubiri morale pentru sarabanda pe care o fac de 9 luni de zile plus anularea facturilor aferente si restituirea sumelor de bani incasate pe acestea.

Sa aveti in vedere pentru moment, urmatoarele:

- Notificam in scris furnizorul de energie si contestam intinderea valorii facturii;

- Solicitam furnizorului de energie sa puna la dispozitie metrologia contorului si verificam cu indexul vechi daca nu cumva apare o discrepanta;

- Daca nu primim raspuns favorabil in maxim 15 zile, trimitem plangerea la ANRE la departamentul de protectie a consumatorului sau direct la ANPC;

- In pararel deschidem o actiune in instanta pentru anularea facturilor;

P.S Ne auzim in curand.", scrie Cuculis pe Facebook.