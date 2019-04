Azi este Lunea Alba, ziua in care se deschid portile Raiului. Traditii si superstitii in a doua zi de Paste

Crestinii ortodocsi intra, astazii, in Saptamana Luminata, cand totul sta sub semnul Luminii - simbolul Invierii lui Hristos. In Lunea Alba, asa cum este numita prima zi de luni dupa Paste, sunt respectate mai multe traditii, inca din timpuri stravechi.

Traditiile si obiceiurile de Inviere sunt respectate de o multime de oameni. Cu toate acestea, obiceiurile din cea de-a doua zi de Paste sunt mai putin cunoscute. In Lunea Alba, are loc asa-numita "umblare cu pasca", adica vizitarea rudelor apropiate in vederea vestirii Invierii lui Iisus Hristos. Se obisnuieste ca finii sa se duca in vizita la nasi, cu colaci, pasca si oua rosii, iar copiii merg la parinti. Nasii trebuie sa ii ospateze pe fini, traditia spunand ca acestia mergeau impreuna la hora satului.

O alta traditie specifica Lunii Albe este stropirea cu apa. Se spune ca acest ritual are la origine povestea despre o fata evreica ce a lesinat la auzul vestii invierii lui Hristos, fiind readusa in simtiri de niste tineri ce au stropit-o cu apa. In Transilvania, tinerele fete sunt stropite cu parfum de catre feciorii imbracati in haine traditionale. Acestea, la randul lor, le ofera baietilor de baut si cateva mici daruri.

Traditi si superstitii in Lunea Luminata

Prin Invierea Domnului Iisus Hristos din morti, cei din popor cred ca Raiul se deschide tuturor sufletelor retinute in prinsoarea Iadului incepand de la Adam si pana la venirea Mantuitorului si ramane deschis de la Inviere pana la Duminica Tomei. Lunea din Saptamana Luminata poarta numele de Lunea Alba. Fiind prima zi dupa Duminica Pastelui, este considerata ziua in care se deschid portile Raiului si ale iertarii, astfel ca orice persoana care moare in acesta zi nu mai trece prin Judecata de Apoi.

Traditia spune ca trebuie sa stropesti casa cu agheazma si sa dai de baut la rude. Conform revistei Superstitiilor, in unele zone se merge cu obiceiul "udatului" si al umblatului cu pasc apentru vestirea Invierii. Totodata, in a doua zi din Saptamana Luminata, exista, mai ales inspre vestul tarii, un ritual numit Jocul Lioarelor. Fetele tinere fac juramant ca se vor ajuta una pe cealalta de acum incolo, o promisiune de prietenie pe viata.

Traditii in Saptamana Luminata

Se spune in popor ca Saptamana Luminata este consacrata mortilor. Aceasta este denumita si Saptamana Blajinilor sau Pastile Mortilor. Cei care mor in ziua de Pasti si in prima saptamana de dupa Pasti merg direct in rai, indiferent de pacatele pe care le-au comis, pentru ca lumina si usile raiului sunt deschise, iar cele ale iadului sunt inchise, potrivit unor credinte populare. Altele descriu ca acela care se naste in aceasta saptamana va fi un om norocos.

De asemenea, odata cu sarbatoarea Invierii se deschid mormintele si spiritele mortilor parasesc cimitirele pentru a petrece sarbatorile impreuna cu cei vii. De aici si alte obiceiuri, precum aprinderea focurilor pentru morti, dar si pentru vii, pe dealuri sau in preajma bisericilor, unde se afla si cimitirele. Focul are un rol apotropaic, adica de indepartare a spiritelor malefice. O alta traditie spune ca spiritele mortilor vin sa se incalzeasca la aceste focuri.