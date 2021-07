Bărbat de 46 de ani găsit împușcat în cap în curtea casei sale din Vrancea

Un bărbat în vârstă de 46 de ani, din comuna vrânceană Ciorăști a fost găsit mort în curtea casei sale luni, 26 iulie. Polițiștii care au ajuns la fața locului au transmis ca a fost găsit împușcat în cap, astfel că anchetatorii încearcă să stabilească circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Principala ipoteză luată în considerare de anchetatori este sinuciderea. "Astăzi, în jurul orei 11.30, Dispeceratul IPJ Vrancea a fost sesizat cu privire la faptul că, în comuna Ciorăști, sat Spătăreasa, un bărbat a fost găsit decedat în curtea locuinței sale. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, stabilind că este vorba despre un bărbat de 46 de ani, din localitate, care prezenta o plagă prin împușcare. Echipajul Serviciului de Ambulanță deplasat la fața locului a constatat decesul bărbatului.

În acest moment, o echipă operativă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea se află la fața locului în vederea efectuării cercetării la fața locului și stabilirii împrejurărilor în care a survenit decesul. Cadavrul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.", se arata in comunicatul Politiei.