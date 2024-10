Biohacking, metoda prin care îți poți inversa vârsta biologică urmând 8 obiceiuri simple

Mulți dintre noi visăm să ne întoarcem în timp și să ne prelungim perioada tinereții, însă acest lucru nu este posibil. Totuși, știați că vă puteți reduce vârsta biologică? Există 8 reguli simple, pe care le puteți urma zilnic pentru a realiza acest lucru, informează Mirror.

Obiceiurile noastre cotidiene sunt cele care ne influențează durata de viață, respectiv modul cum arătăm. Putem părea mai în vârstă, de exemplu, dacă suntem permanent întristați și nu mâncăm sănătos sau invers dacă avem o gândire pozitivă și ne alimentăm corespunzător.

Tim Gray, un expert britanic, originar din Londra, specializat în biohacking, susține că după un deceniu de schimbare a rutinei de zi cu zi a ajuns să aibă o vârstă biologică de 24 de ani.

Biohacking este definită de cei care practică această tehnică precum o tendință benefică, utilă în sporirea longevității omului și care reduce inflamația din corp, respectiv elimină riscul dezvoltării unor boli cronice. Asta în vreme ce unii susțin că este doar un mof costisitor.

"Biohacking a devenit cu siguranță un cuvânt la modă, dar pur și simplu înseamnă îngrijire preventivă a sănătății și optimizare a sănătății. În urmă cu 12 ani, eram CEO al propriei mele agenții de marketing și trăiam conform mentalității-munciți din greu, jucați mai mult. Am ajuns să mă îmbolnăvesc foarte tare. Nu mai aveam energie pentru a supraviețui în fiecare zi", a precizat Tim Gray.

Observând cum se autodistruge de unul singur, Tim Gray a ajuns la concluzia că tot de unul singur se poate ajuta să-și revină din starea în care se afla și care nu-i prevenea un viitor prea plăcut. După ce a ținut cont de 8 reguli simple, nu simte că are 45 de ani, ci 24.

"Nimeni nu m-a putut ajuta, așa că am luat lucrurile în propriile mele mâini. Prin cercetare și auto-experimentare mi-am rezolvat toate problemele. Acum, la un deceniu mai târziu, sunt într-o stare de sănătate maximă și am o vârstă biologică de 24 de ani, în ciuda faptului că am împlinit 45 de ani, la începutul acestui an.

Unii oameni ar putea dori să adopte biohacking-ul stilului de viață, astfel încât să arate și să se simtă cât mai tineri cu putință, alții ar putea dori să inverseze problemele cronice de sănătate, iar alții ar putea dori doar să încerce să trăiască până la 150 de ani", a mai spus Tim Gray.

Așadar, care sunt cele 8 lucruri prin care poți întineri? Tim Gray spune că primul pas este să începi să incluzi alimente sănătoase în mesele zilnice și să te hidratezi. De asemenea, este necesar un somn de 7 sau 9 ore și să te expui la soare.

A patra regulă se referă la îngrijirea danturii, a cincea presupune să vă înlăturați de prietenii falși și vă înconjurați doar de oameni cu intenții similare cu ale voastre, a șasea este să nu vă mai stresați, a șaptea include sportul, iar a opta să vă bucurați de viață.