Cîțu vs. Orban, cu finala la DNA! Procurorii anticorupție anunță că anchetează achiziția de vaccinuri anti-Covid chiar inaintea congresului PNL!

Coincidenta sau nu, cu cateva zile inaintea congresului PNL in care ar urma sa se aleaga un presedinte al formatiunii intre doi "premieri de pandemie": Ludovic Orban si Florin Cîțu, dintre care doar ultimul a fost implicat in vaccinarea in masa a populatiei, Directia Nationala Anticoruptie incepe ancheta referitoare la achizitionarea serurilor anti-Covid.



DNA a anunțat marți că a fost înregistrat un dosar penal privind modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de la declanșarea pandemiei și până în prezent. DNA nu menționează nimic concret, precizând doar că urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă ("in rem"), respectiv abuz în serviciu.

Anunțul Direcției Naționale Anticorupție:

"Pe rolul DNA a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de la declanșarea pandemiei până în prezent. Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă ("in rem"), respectiv abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat. Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală".

Vaccinul anti-COVID este achiziționat de către guvern în baza contractelor încheiate de Comisia Europeană. În 14 iulie, premierul Florin Cîțu declara că România a comandat 120 de milioane de doze de vaccin anti-COVID, în baza unei strategii asumate la nivelul Uniuni Europene care permite, în funcţie de situaţie, şi revânzarea sau donarea lor.

"Nu le-am cumpărat. Sunt comandă. (...) Strategia de a cumpăra vaccin este asumată la nivelul întregii Uniunii Europene. Toată lumea are aceeaşi strategie (...), toate ţările merg pe aceeaşi direcţie. Strategia a fost iniţial făcută de Comisia Europeană, luând în calcul şi acest sistem de revânzare al vaccinului sau donaţii pentru alte ţări (...). Deci, este o strategie în care noi am luat parte. Dacă nu participam la această strategie, poate că n-am fi avut vaccin la fel de repede", afirma Cîţu, întrebat de ce a fost nevoie ca România să cumpere 120 de milioane de doze de vaccin anti-COVID şi cât vor costa ele.

El mai spunea vaccinurile comandate sunt pentru mai mulţi ani, iar preţul total al dozelor va fi cunoscut atunci când România va trebui să le achite. "Vom vedea care este factura finală atunci când le vom plăti. Multe dintre ele le-am vândut, preţul a mai scăzut la unele dintre ele. Deci, nu există un cost fix la început. În primul rând, se face comanda şi apoi avem şi factura ", mai spunea Cîţu.