Ce poti vizita in Delta Dunarii vara aceasta

Delta Dunarii este cu siguranta o destinatie de vacanta pe lista unui numar foarte mare de persoane, care vor sa se relaxeze si sa se umple cu energie pozitiva dupa un an de izolare. Sunt mai multe obiective turistice pe care nu foarte multi le iau in calcul.

Lacul Nebunu - un peisaj unic si plin de culoare

Unul dintre cele mai apreciate si dorite pachete de anul acesta este o excursie Tulcea - Lac Nebunu, in rezervatia naturala declarata arie protejata de interes national, unde turistii pot admira numeroase pasari de specii care traiesc doar aici si o vegetatie luxurianta, in plimbarile cu barca. Zona este foarte relaxanta si merita cu siguranta toata atentia.

Rezervatia asigura cele mai bune conditii de hrana si de cuibarit pentru un numar considerabil de pasari migratoare care se afla in trecere sau care traiesc aici, asa cum sunt speciile de tiganus, starcul rosu, starcul galben si stacul cenusiun. De asemenea, tot aici au conditii perfecte de reproducere si foarte multi pesti ai Romaniei, asa cum sunt somnul, tiparul si crapul.

O vizita pe lacul Nebunu este cu siguranta o destinatie de vacanta foarte speciala, pentru unii turisti, in special pentru cei straini fiind o experienta unica in viata. Pasionatii de flora si fauna se intorc periodic aici pentru a face fotografii si pentru a studia. De asemenea, in fiecare an aici ajung numerosi cercetatori, care vin sa studieze ecosistemul unic al Deltei Dunarii.

Sulina - un loc de poveste, foarte ofertant pentru toti turistii

Sulina este de asemenea un loc cautat pentru vacante, datorita modului in care zona a evoluat. Acum, oferta pentru turisti este extinsa si acestia se pot plimba cu vaporase pentru a vedea lacurile din zona, dar gasesc aici si activitati de agrement. Cei care opteaza pentru un pachet care include plimbare Tulcea - Sulina nu ar trebui sa rateze Lacul Sarat.

Acest lac frumos, curat si pustiu este o zona optima de relaxare, dar si un loc din care poate fi admirata flora, fauna si peisajul in ansamblu. Padurea Letea si satele sale colorate este de asemenea un loc in care fiecare turist ar trebui sa ajunga cel putin o data. Pasionatii de pescuit vor gasi aici un rai al pestilor in care sa isi incerce norocul. Alte locuri de vizitat in zona sunt canalul Barbosul, intoarcerea Sulina, Cardon, Lacul Rosu si lacul Rosulet, toate fiind foarte atractive si oferind un peisaj unic.

La finalul unei zile pline, in care turistii le-au incercat pe toate si s-au bucurat de tot ceea ce poate oferi aceasta zona, se pot retrage cu o bautura rece in fata, pentru a savura preparate locale din peste, cu ingrediente naturale si care se bazeaza pe retete traditionale, mostenite din generatie in generatie. Localurile sunt foarte primitoare si multe dintre ele respecta stilul arhitectural al zonei, un aspect care ii impresioneaza foarte mult in special pe turistii straini. Agentiile de turism vin cu numeroase oferte de excursii si concedii in Delta Dunarii.



Mai multe detalii aici : pensiuneaakropolis.ro/excursii-delta-dunarii/