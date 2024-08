Ce se află sub Antarctica: Un submersibil a spart structurile secrete de gheață iar apoi a dispărut

În 2022, o echipă internațională de oameni de știință a trimis un vehicul subacvatic autonom (AUV) de 6 metri lungime, denumit "Ran", să traverseze regiunea, niciodată explorată, de sub platforma de gheață Dotson din vestul Antarcticii.

Studiul rezultat a scos la iveală dinamica complicată care duce la o topire mai rapidă între porțiunile de vest și de est ale platformei de gheață. După ce a revenit în zonă în 2024 pentru a cataloga modificările aduse platformei de gheață, "Ran" s-a pierdut sub valurile de gheață, un eșec uriaș pentru explorarea acestei zone extrem de importante, afectată de schimbările climatice.

Atunci când găsești o soluție, este util să abordezi o problemă din toate unghiurile posibile. Același lucru se poate spune și despre topirea gheții din Antarctica indusă de schimbările climatice, motiv pentru care International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC) a programat un vehicul subacvatic automat (AUV) - poreclit "Ran" - să se scufunde în cavitatea platoului de gheață Dotson, situat în apropierea ghețarului Thwaites din Antarctica de Vest.

Pe parcursul a 27 de zile, submarinul a parcurs mai mult de 600 de mile - inclusiv 10 mile direct în cavitatea în sine - atât pentru a înțelege mecanismul prin care ghețarii se topesc mai repede în apropierea curenților subacvatici puternici, cât și pentru a observa topografia acestui foarte important ghețar. Experții din spatele acestui submersibil au descoperit că atributele de-a lungul părții vestice a platformei de gheață diferă foarte mult de cele ale părții estice, care este mai groasă și, prin urmare, se topește mai încet.

AUV-ul Ran a produs, de asemenea, hărți de înaltă rezoluție ale părții inferioare a platoului de gheață Dotson, care au dezvăluit caracteristici ciudate de tip lacrimă, platouri de gheață și modele detaliate de eroziune. Rezultatele studiului au fost publicate săptămâna trecută în revista Science Advances.

"Am folosit anterior date din satelit și carote de gheață pentru a observa cum se schimbă ghețarii în timp", a declarat Anna Wåhlin, autorul principal al studiului, într-o declarație de presă. "Prin navigarea submersibilului în cavitate, am reușit să obținem hărți de înaltă rezoluție ale părții inferioare a gheții. Este un pic ca și cum am vedea spatele Lunii".

Spre deosebire de ghețari, care se sprijină pe uscat, platformele de gheață sunt de fapt o parte a oceanului. Ele acționează ca un fel de contrafort care împiedică gheața de pe uscat să se scurgă în ocean și să ridice nivelul mării și, prin urmare, sunt extrem de importante pentru ecosistemul polar. Și pentru că aceste platforme se sprijină pe ocean, este posibil să se ajungă sub ele. Dar doar pentru că este posibil, nu înseamnă că este și ușor.

Submersibilul Ran, lung de 6 metri, a folosit unde sonore pulsate (sonar multibeam pe gheață pentru a cartografia caracteristicile acesteia, dar din cauza locației sale subantarctice, Wåhlin și echipa sa nu au putut comunica cu AUV-ul sau urmări mișcările acestuia cu ajutorul GPS-ului. După 14 misiuni - unele care au durat câteva ore, iar altele s-au întins pe mai mult de o zi - Ran a cartografiat aproximativ 80 de kilometri pătrați de gheață, iar structurile imaginate au fost mai complexe decât și-a imaginat oricine.

"Cartografierea ne-a oferit o mulțime de date noi pe care trebuie să le analizăm mai atent", a declarat Wåhlin într-o declarație de presă. "Este clar că multe dintre ipotezele anterioare cu privire la topirea dedesubt a ghețarilor sunt insuficiente. Modelele actuale nu pot explica modelele complexe pe care le observăm. Dar, cu această metodă, avem o șansă mai mare de a găsi răspunsuri."

Una dintre descoperirile echipei este că ratele de topire diferite între porțiunile de est și de vest ale platoului de gheață Dotson ar putea fi explicate printr-un fenomen cunoscut sub numele de apă adâncă circulară modificată (mCDW), care apare atunci când apa din Oceanul Pacific și Oceanul Indian se amestecă cu alte mase de apă locale care au impact asupra bazei de gheață. Aceste date au fost completate de măsurătorile efectuate de Ran asupra acestor curenți subacvatici, precum și de ratele ridicate de topire a fracturilor care traversează ghețarul.

Deși misiunea inițială a echipei a fost de a studia ghețarul Thwaites din apropiere, mediul s-a dovedit a fi prea dificil de accesat. Cu toate acestea, Ghețarul Dotson a servit drept candidatul perfect pentru testarea echipamentelor și metodelor, potrivit The New York Times. Aceste studii au fost efectuate în 2022, iar echipa s-a întors la începutul acestui an pentru a vedea ce schimbări au avut loc la nivelul platoului de gheață. Acesta a fost momentul în care cele mai mari temeri ale lui Wåhlin și ale echipei sale s-au adeverit - Ran nu a apărut la punctul de întâlnire prestabilit. Echipa suspectează că AUV-ul fie a eșuat, fie a devenit ținta unor foci curioase.

"Deși am recuperat date valoroase, nu am obținut tot ce am sperat. Aceste progrese științifice au fost posibile datorită submersibilului unic care a fost Ran", a declarat Wåhlin într-o declarație de presă. "Aceste cercetări sunt necesare pentru a înțelege viitorul stratului de gheață din Antarctica și sperăm să îl putem înlocui pe Ran și să continuăm această activitate importantă."