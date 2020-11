Ce se va intampla cu stirile false dupa ce Facebook a lansat in Romania programul de verificare independenta a informatiei

Facebook impreuna cu AFP (Agentia Franceza de Presa), un examinator al informatiilor certificat prin Reteaua Internationala de Verificare a Faptelor, lanseaza marti, 17 noiembrie, in Romania programul de verificare independenta a informatiei.

Astfel, atunci cand un examinator al informatiei evalueaza o postare ca fiind falsa, Facebook o prezinta mai jos in News Feed, reducand in mod semnificativ distributia acesteia. Acest lucru impiedica raspandirea informatiei false si reduce numarul de oameni care o pot vedea. Mai mult decat atat, paginilor si domeniilor care distribuie in mod repetat stiri false li se va reduce activitatea de distribuire si li se va elimina capacitatea de a genera bani si de a face publicitate. Atunci cand o postare a fost marcata ca fiind falsa, Facebook avertizeaza persoanele care vad postarea sau incearca sa o distribuie.

"Suntem incantati sa lansam in Romania, alaturi de AFP, programul nostru de verificare independenta a informatiei. Lupta impotriva stirilor false este o responsabilitate pe care o luam in serios, de aceea lucram constant la modalitati de stopare a raspandirii dezinformarii pe platforma noastra. AFP este partenerul nostru cheie pentru verificarea informatiei, avand jurnalistii in teren in intreaga lume. Asteptam cu nerabdare ca parteneriatul nostru sa continue pe masura ce ne extindem in Romania", a declarat Jakub Turowski, seful Facebook la Politici Publice pentru Polonia, Statele Baltice, Romania si Bulgaria.

Acest program este in conformitate cu cadrul in trei parti al Facebook pentru imbunatatirea calitatii si autenticitatii postarilor din News Feed. Prin intermediul acestuia, Facebook elimina conturile si continutul care incalca Standardele de Comunitate sau politicile publicitare, reduce distribuirea de stiri false si continut inadecvat, cum ar fi clickbait, si informeaza oamenii prin oferirea de mai multe informatii despre postarile pe care le vad.

"Lansarea programului de verificare independenta a informatiei AFP survine la doua luni din momentul in care am initiat verificarea digitala in limba germana. Aceasta subliniaza angajamentul agentiei de a contracara dezinformarea in mediul online si valideaza inca odata expertiza noastra in domeniu. Odata cu lansarea programului in Romania, programul va cuprinde 18 limbi la nivel global, dintre care 15 tari europene," a spus Christine Buhagiar, director regional pentru Europa la AFP.