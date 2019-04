Cea de-a XVI-a editie a Conferintei Nationale de Balneologie si Recuperare Medicala a fost un succes pe toate planurile

La sfarsitul saptamanii trecute a avut loc in Bucuresti, la Romexpo, cea de-a XVI-a editie a Conferintei Nationale de Balneologie si Recuperare Medicala, eveniment organizat de Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie, conferinţa creditată cu 18 credite EMC prin adresa Colegiului Medicilor din România nr. 2323/13.03.2019.

Conferinta a izbutit sa adune numerosi specialisti in domeniu din toata tara, invitati din Ministerul Sanatatii, Colegiul medicilor, dar si cativa experti interesati din strainatate. Organizarea a fost una foarte buna, zeci de vorbitori exprimandu-si punctele de vedere stiintifice de la tribuna de la Romexpo. Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie a fost reprezentat de specialistii sai la varf, printre care enumaram pe Prof Dr Adriana Sarah Nica, Dr. Horia Lazarescu (in acelasi timp si manager), Dr. Delia Cinteză, cei care si coordoneaza activitatea institutului, alaturi de alte cadre medicale din zona de cercetare a INRMFB. O lista completa poate fi studiata AICI.

Lucrarile au fost complexe si s-au derulat pe trei zile (11-13 aprilie 2019), multi din cei prezenti participand activ la discutii, adresand intrebari, mai ales in perioadele de dialog prilejuite de pauzele dintre expuneri. Programul de conferinte l-am precizat intr-un articol anterior si poate fi consultat AICI, unde am prezentat toti vorbitorii din variile tematici propuse. Pe langa invitatii din Ministerul Sanatatii, au mai fost prezenti oficiali ai Ministerului Turismului, Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, administratori ai bazelor de tratament si factorilor terapeutici naturali din Romania, reprezentanti ai forurilor stiintifice nationale, specialisti in balneologie si recuperare medicala, reprezentanti cu specializari medicale diverse, toti fiind atrasi de valoarea si complexitatea conferintei nationale.

Pe langa lucrarile cu carcater stiintific au fost expuse si probleme manageriale, de atragere a turistilor balneari in toate zonele tarii si in toate bazele cunoscute, nu numai in cele cu o traditie remarcata si in strainatate, cum ar fi Clinica din Eforie Nord, cea de recuperare si tratament de la Techirghiol, ale Judetului Constanta, dar si cele din judetele Harghita-Covasna, Bihor, Vâlcea etc. S-au cautat solutii pentru problemele intampinate si s-a dorit atragerea reprezentantilor autoritatilor in rezolvarea acestor chestiuni. Participantii au concluzionat ca si aceasta conferinta, care - iata - are deja o traditie ajungand la a XVI-a editie, a fost un succes, calitatea expunerilor stiintifice fiind una ridicata si valoroasa din punct de vedere tehnic si practic, la fel si determinarea de a dezvolta si relansa baza nationala de tratament in balneologie, alaturi de factorii decizionali din ministerele de resort.