CEO-ul unei companii financiare admite că poate fi înlocuit de A.I.: „Acum dispune de capacități de raționament."

Sebastian Siemiatkowski a admis că inteligența artificială (A.I.) este capabilă să îi preia atribuțiile de director general al companiei financiare Klarna, relatează Business Insider.

Siemiatkowski, care este și unul dintre cofondatorii Klarna, compania fintech suedeză care oferă clienților un serviciu de plată de tipul „cumperi acum, plătești mai târziu", a scris într-un mesaj publicat pe patforma „X" deținută de Elon Musk că „A.I. este capabilă să facă toate slujbele noastre, inclusiv pe a mea", deoarece acum dispune de capacități de raționament.

„Nu sunt neapărat foarte entuziasmat de asta", a adăugat el. „Dimpotrivă, munca mea este o parte extrem de importantă din cine sunt eu, iar realizarea faptului că ar putea deveni inutilă este deprimantă", a mai scris acesta.

Siemiatkowski a afirmat de asemenea că A.I. poate rezolva acum în mod curent probleme simple folosind un raționament de bază. Acesta susține de asemenea că, întrucât problemele complexe pot fi „împărțite în sarcini mai mici, bazate pe raționamente de bază, care sunt apoi combinate", există deja elementele fundamentale necesare pentru ca A.I. să rezolve și sarcini avansate.

„Totuși, încă nu este pe deplin clar modul în care vom combina exact aceste elemente de raționament și cunoaștere pentru a replica munca pe care o facem astăzi", a subliniat el.

Noile sale comentarii vin după ce în cadrul unui interviu acordat Bloombrg TV în decembrie anul trecut, Siemiatkowski a declarat că Klarna a încetat să mai facă angajări încă din 2023.

„Cred că ceea ce am făcut intern nu a fost relatat pe scară largă. Am încetat să mai angajăm acum aproximativ un an, așa că aveam 4.500 de angajați, iar acum avem 3.500", a explicat el. „Avem o fluctuație naturală, ca orice companie tech. Oamenii rămân aproximativ cinci ani, astfel încât 20% pleacă în fiecare an. Prin faptul că nu mai angajăm, pur și simplu ne reducem dimensiunea, nu-i așa?", a continuat el.

Siemiatkowski a mai spus că le-a transmis angajaților că „ceea ce se va întâmpla este că totalul costurilor salariale ale Klarna va scădea, dar o parte din acest câștig se va reflecta în salariile voastre".

Deși site-ul Klarna afișa la momentul respectiv posturi disponibile, un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru Business Insider că aceasta nu „recrutează activ" pentru a-și extinde forța de muncă, ci că înlocuiește doar „unele roluri esențiale", în principal în domeniul ingineriei.

Conform site-ului companiei, Klarna colaborează cu peste 575.000 de retaileri. Compania este înregistrată la Stockholm, unde își are sediul principal.