Clădiriile viitorului din care 30.000 de oameni nu trebuie sa iasă. Apartamentele fără geamuri sunt cât venitul minim garantat VIDEO

Situată în Qianjiang Century City, cartierul central de afaceri din Hangzhou, China, această structură în formă de S a fost proiectată inițial ca un hotel de lux. Cu toate acestea, a fost ulterior transformată într-o colosală clădire de apartamente, transformându-și camerele în mii de apartamente rezidențiale de lux.

Ridicându-se impresionant la o înălțime de 206 metri, clădirea are între 36 și 39 de etaje, în funcție de punctul de vedere. Fiind o comunitate de sine stătătoare, oferă o gamă largă de facilități și afaceri pentru a satisface nevoile populației sale numeroase. Printre acestea se numără o zonă de alimentație publică masivă, piscine, frizerii, saloane de manichiură, supermarketuri de dimensiuni medii și internet cafe-uri. Practic, tot ceea ce ar putea fi necesar este disponibil în interiorul clădirii, ceea ce face posibil ca rezidenții să își rezolve problemele zilnice fără a fi nevoie să se aventureze vreodată afară.

Clădirea cunoscută sub numele Regent International și-a deschis porțile în 2013. A fost proiectată de Alicia Loo, designerul șef al celui de-al doilea hotel de șapte stele din lume, Singapore Sands Hotel. Regent International are 39 de etaje si este privita ca o cladire a viitorului, in care oamenii nu vor mai simti nevoia sa iasa, aici desfasurandu-si activitatile de zi cu zi, joburile, consumandu-si vietile in aceste "inchisori" care au capacitatea de a găzdui până la 30.000 de persoane. Unitatea este ocupată în principal de tineri și studenți, proprietari de afaceri mici și influenceri. Apartamentele mai mici fără ferestre se închiriază cu circa 200 de dolari pe luna (cat ar fi venitul minim garantat), în vreme ce un un apartament mai mare, cu balcon, poate ajunge până la 500 de dolari lunar.