Clotilde Armand a dat-o afară pe arhitecta șefă al Primăriei Sectorului 1 care a promovat PUZ-ul Coordonator contra operații estetice

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat că a făcut o nouă demitere. Ea a transmis pe o rețea socială că a concediat-o pe arhitecta șefă al primăriei.

„Am eliberat-o din funcţie pe arhitecta șef a Primăriei Sectorului 1. Vom lansa curând un concurs public pentru ocuparea acestei poziții", a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Despre arhitecta sefa in cauza, Ziuanews a mai scris in cateva investigatii ca atunci când a venit în P.S.1, de la PMB unde era un simplu angajat la urbanism, Olivia Ana Ciobanu Oprescu avea 100 kg si un Ford vechi. După patru ani si jumatate de domnie peste autorizațiile de construcție ale celui mai bogat sector al Bucureștiului are acum un bolid de lux, un BMW, nou nouț, pe care l-a parcat non-stop pe locul de handicap. Și a mai făcut rost de bani pentru vacanțe luxoase, croaziere de vis si operații estetice nenumarate. In urma lor a ajuns la 65 de kg si si-a facut o talie de invidiat.

Cand facea opozitie la USR, Clotilde Armand si echipa sa au criticat vehement politica de urbanizare a Sectorului 1 dar mai ales PUZ ul Coordonator al Sectorului 1, promovat cu nesaț de Olivia Ciobanu Oprescu si de firma VEGO. De aici au început toate discuțiile despre una, despre alta. Adică despre masina ei care bate in 100.000 de euro, rasarita peste noapte, dar și despre o anumită cârciumă cu Dikiss (de unde si numarul la masina, parcata, cum scriam, pe locul pentru persoane cu handicap), scumpă tare, situată la Piata Mureș.