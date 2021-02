Clotilde Armand e-n corzi! Procurorii SIIJ au dispus renumărarea voturilor de la Alegerile Locale din Sectorul 1

Procurorii din cadrul SIIJ au dispus renumărarea voturilor integral, exercitate la alegerile locale din Sectorul 1. Este o premiera judiciara care zdruncina procesul electoral la Sectorul 1.

Procurorul SIIJ Eugen Iasinovschi a dispus renumararea integrala a voturilor exprimate la alegerile locale, in urma carora Clotilde Armand a fost numita primarita la Sectorul 1. Masura a fost dispusa in dosarul penal deschis magistratilor din comisia electorala a Sectorului 1. In doua luni urmeaza sa se afle daca alegerile locale din 27 septembrie 2021 de la Sectorul 1 au fost sau nu fraudate!

Procurorul Eugen Iasinovschi din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie a dispus renumararea voturilor din cele 166 de sectii de votare de pe raza Sectorului 1 si confruntarea rezultelor obtinute dupa numararea voturilor cu datele inscrise in procesele verbale de consemnare a rezultatelor votarii pentru a se stabili daca alegerile in urma carora frantuzoaica Clotilde Armand a fost numita primar al Sectorului 1 din Capitala.

Decizia a fost luata de procurorul Iasinovschi in dosarul penal nr. 2194/P/2020 deschis la SIIJ ca urmare a plangerii penale impotriva procurorului Nicolae Sprincu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2, care a detinut functia de presedinte al Biroului Electoral de Circumscriptie al Sectorului 1 - Bucuresti, a presedintelui USR Dan Barna si impotriva membrului USR Andrei Nicolaescu.

In aceasta cauza, procurorul SIIJ Eugen Iasinovschi a dispus prin ordonanta din 2 octombrie 2020 inceperea urmaririi penale in rem cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, folosirea influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere intr-un partid politic pentru obtinerea de foloase necuvenite, sustragere sau distrugere de inscrisuri si falsificarea documentelor si evidentelor electorale.

Masura dispusa de procurorul Iasinovschi are la baza "neconcordantele ce rezulta din probele administrate pana in prezent (inscrisuri, depozitii de martor, etc.)". De altfel, se retine in Ordonanta procurorului SIIJ Eugen Iasinovschi din 5 februarie 2021 ca dupa aceasta procedura este foarte posibil sa fie necesar accesul specialistilor criminalisti care sa efectueze constatari tehnico-stiintifice ale semnaturilor de pe procesele verbale de consemnare a rezultatelor votarii si de pe listele electorale.

Conform Ordonantei din 9 februarie 2021 pe care luju.ro o prezintă in premiera s-a dispus, in vederea continuarii cercetarilor, efectuarea urmatoarelor activitati:

-identificarea buletinelor de vot corespunzator fiecarei sectii de votare;

-numararea voturilor din cadrul fiecarei sectii de vot si confruntarea rezultatelor cu numarul de votanti inscrisi pe listele de vot corespunzatoare fiecarei din cele 166 sectii de vot din cadrul Sectorului 1 Bucuresti, precum si a votantilor inscrisi pe listele suplimentare si care si-au exprimat dreptul de vot in sectiile acestui Sector;

-confruntarea rezultelor obtinute dupa numararea voturilor de la cele 166 de sectii de votare cu datele inscrise in procesele verbale de consemnare a rezultatelor votarii;

-predarea sacilor cu buletinele de vot si listele electorale de la cele 166 de sectii de votare din cadrul Sectorului 1 la camera de corpuri delict, unde vor fi pastrate pana la finalizarea cercetarilor in cauza.

Prin aceeasi Ordonanta s-a stabilit ca SIIJ nu va putea efectua aceasta activitate, dat fiind ca pentru efectuarea operatiunii de identificare a buletinelor de vot corespunzator fiecarei sectii de votare din cele 166 este necesara o incapere cu suprafata foarte mare care sa permita si pastrarea temporara a sacilor cu buletinele de vot in conditii de siguranta, or SIIJ nu dispune de asemenea incaperi.

Pe de alta parte, se retine in ordonanta, activitatea necesita un numar mare de lucratori de politie judiciare si mijloace de care SIIJ nu dispune, dar si atentie, "avand in vedere neconcordantele ce rezulta din probele administrate pana in prezent (inscrisuri, depozitii de martor, etc.) este foarte posibil ca dupa efectuarea operatiunilor descrise mai sus, sa fie necesar accesul specialistilor criminalisti care sa efectueze constatari tehnico-stiintifice ale semnaturilor de pe procesele verbale de consemnare a rezultatelor votarii si de pe listele electorale". Astfel, pentru realizarea acestui obiectiv, SIIJ precizeaza in ordonanta ca vor fi delegati lucratori de politie judiciara din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.