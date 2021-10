Cofondatorul Untold, festival unde poliția zice că se consuma droguri, susţine o conferinţă la Biserica despre Biblie si Viața veșnică!

La Biserica Iancu Nou - Bălăneanu din Capitală va avea loc sâmbătă o conferinţă susţinută de cofondatorul Untold, Sorin Gadola, şi soţia sa, Diana. Evenimentul va începe la ora 17:00 cu participarea tinerilor şi credincioşilor din parohia menţionată şi din alte comunităţi parohiale ale Bucureştiului.

Tema întâlnirii "Comuniune și comunicare cu familia Sorin și Diana Gadola" a fost stabilită pornind de la versetul biblic "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața..." (Ioan 14:6). "Am socotit de cuviinţă să invităm o familie, respectiv, pe domnul Sorin şi doamna Diana Gadola din Cluj-Napoca, pentru a ne povesti despre experienţa vieţii lor. Socotim că trebuie ca omul să se extragă din vremelnicia vieţii acesteia şi să se situeze în veşnicie pentru că omul pentru aceasta a fost creat. Tinereţea nu este un impediment în a dobândi veşnicia, ci este ajutătoare dacă, atunci când trebuie, descoperi calea lui Dumnezeu", a declarat la Trinitas TV Pr. paroh Laurențiu Lazăr. Socant este ca la festivalul Untold, conform datelor politiei s-au descoperit droguri traficate in timpul evenimentului, multi dintre tinerii de acolo venind la concerte pentru a asculta in stare de extaz dat de stupefiante muzica electronica compusa pentru stari halucinogene.