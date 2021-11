Confidential, dar sa stim si noi! Patriarhul are datoria morala sa spuna cu ce ser s-a vaccinat!

Patriarhul Daniel a facut anuntul mult asteptat de clasa politica, dar si de o parte a enoriasilor, cu atat mai mult cu cat atacurile la adresa sa si a BOR s-au intetit. Daniel a fost supus in ultima vreme la multe presiuni mediatice, inclusiv "reportajul" despre "Clanul Marelui Alb", sosit "la comanda". In plus, preotii sunt atacati ca fiind anti-vaccinisti care "dau vaccinatii si purtatorii de masti afara din biserica", acuzatii nedovedite pana acum.

In acest cntext, Patriarhul Daniel a ales sa spuna ca s-a vaccinat, dar intr-un mod cvasi-oficial. "Prins" pe hol de ziaristi, la iesirea de la sedinta solemna a Parlamentului, reporterii l-au intrebat daca s-a vaccinat, dupa ce "a ajuns la ei" un "zvon" care se pare ca s-a propagat de la purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Bănescu, un mare "apostol al vaccinarii" in masa. In populatie, dar si in randul preotilor. Patriarhul a raspuns ca "Da", dar nu a vrut sa spuna cu ce vaccin. "Astea sunt date confidentiale, nu zic mai mult", a spus Daniel care nu s-a oprit din drum cu tot asaltul ziarstilor.

Ciudat, insa, de ce n-a vrut patriarhul sa mentioneze cu ce vaccin s-a injectat, caci a fost intrebat in mod expre: "E un vaccin din cele patru acreditate?" Nu a dorit sa raspunda repetand: "Sunt informatii confidentiale, ca sa ma intelegeti..." Totusi, dat fiind ca societatea e puternic divizata intre "vaccinati" si "nevaccinati", iar multi mireni prefera sa nu se vaccineze, unii dintre ei dand exemplul de pana acum al sefului BOR care a ezitat sa se inoculeze cu ser experimental, Daniel ar avea datoria morala si crestineasca in acest caz sa explice "turmei" de ce a ales sa se vaccieze dupa atatea invertitudini si cu ce ser.

Anterior, Vasile Băsescu afirmase in repetate randuri: "Patriarhul Daniel a ales sa nu se vaccineze deocamdata si sa tina legatura cu medicul sau si sa-i respecte indicatiile. Cand se va vaccina va anunta public..." Sa deducem de aici ca medicul sau curant i-a recomandat vaccinarea chiar in momentele cand s-au intetit atacurile la adresa sa, la adresa BOR si mai ales la adresa preotilor? Poate e o coincidenta, dar tocmai de aceea ar trebui sa ne lamureasca. Așa, se poate spune ca s-a vaccinat cu Sputnik, vaccinul rusesc, de pilda, sau CoronaVac, cel chinezesc, ori altul facut cu tehnologia veche a unui virus atenuat, dupa cum sunt facute si cele anti-gripale (pentru gripa sezoniera). In acest fel, nici n-a mintit ca s-a vaccinat, dar nici nu s-a inoculat cu un vaccin controversat.

Daca voia, ca sa risipeasca orice dubiu, spunea ca s-a vaccinat cu Pfizer, Moderna sau cu Johnson&Johnson (AstraZeneca nu mai este disponibil), sau macar spunea ca "e unul din cele patru", cand a fost intrebat. Aici exista semne de indoiala ce nu o sa spulbere scepticismul general. Poate ca, dimpotriva, incertitudinea maselor o sa-i faca pe multi sa spuna: "Clar nu s-a vaccinat cu astea ARN mesager sau cu vector viral sintetic, pentru ca altfel ar fi spus, dar l-au fortat sa se vaccineze... si a ales alt vaccin ca sa nu minta in fata lui Dumnezeu!"

Pe de alta parte, de ce a ezitat atata vreme, aproape un an, iar daca ar fi vrut sa minta - desi de neconceput pentru un prelat - ca s-a vaccinat, spunea de mai demult. In logica asta, vaccinarea patriarhului "e pe bune", ca spulberam orice posibilitate in care fanaticii anti-vaccinisti sa poata spune: "E vrajeala, nu s-a vaccinat de fapt si a mintit ca sa-l lase-n pace!" De pilda, patriarhul, ca sa risipeasca orice zvon, ar fi putut sa spuna ca ales sa se vaccineze dupa ce s-a consultat cu medicul sau si dupa ce a ezitat multa vreme in fata serurilor experimentale, dar s-a convins ca nu e niciun pericol si tocmai de aia e recomandat vaccinul, in ideea: "Pai daca nici patriarhul nu stie? Atunci cine?!" In fapt, vaccinarea patriarhului mai mult amplifica starea asta decat o risipeste!