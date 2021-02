CREDIDAM propune Guvernului o Schema de Compensare a pierderilor din anul 2020 din domeniul cultural in locul unor masuri discriminatorii

Dupa ce artistii si organizatorii de spectacole din organizatia care-i reprezinta s-au adresat in dese randuri guvernantilor, dar au organizat si o ampla conferinta de presa in care au aratat cum au fost mintiti si cum nu au fost, in fapt, deloc ajutati material pe perioada pandemiei, asa cum au propus autoritatile printr-un proiect discriminatoriu, acum se alatura demersului si CREDIDAM (organizatia pentru drepturile de autor) care propune retragerea formei actuale de proiect si inlocuirea acesteia cu o varianta care sa fie corecta si eficienta.

Ziarul nostru a relatat pe larg depre actiunile indutriei de spectacole (detalii AICI si AICI), iar in cele ce urmeaza publicam si propunerea CREDIDAM pentru proiectul guvernamental de finantare a activitatii artistilor care au fost grav afectati de masurile luate de un an de zile pentru combaterea pandemiei de coronavirus, ceea ce le-a diminuat substantaia activitatea, mai precis a redus - in multe cazuri spre zero - numarul de concerte (in ceea ce priveste industria de entertainment), dar si numarul de paritii radio-televizate, sau in mediul online, de unde CREDIDAM strangea banii cuveniti din drepturile de autor si le repartiza artistilor. Propunerea CREDIDAM de mai jos a fost depusa si inregistrata la Guvern si mai multe ministere abilitate, la fel ca si un Memoriu explicativ:

Propunere de retragere a

Proiectului de Ordonanta de Urgenta

privind instituirea unor scheme de ajutor de stat si de minimis pentru relansarea sectorului cultural

(denumit in continuare Proiect)

si inlocuirea cu o Schema de Compensare a pierderilor din anul 2020 din domeniul cultural

Obiectivele Proiectului in discutie:

Obiectivul principal este relansarea culturală şi sprijinirea artiştilor şi operatorilor culturali.

1. 1. Schemă de ajutor de stat - Anexa 1

2. 2. Ajutor de minimis | Anexa 2

Buget general:

373.750.00 LEI -77 Milioane €

Finantare festivaluri,edituri şi librării | pana la 800.000 €

5000 ONG-uri şi SRL-uri | pana la 8.000 €

0 artişti sprijiniţi direct | 0 lei

cheltuieli de administrare UMP - Ministerul Culturii| 7 Milioane €

• Schemele apar foarte târziu şi nu raspund deloc nevoilor sectorului cultural independent. Mii de artisti interpreti, compozitori, tehnicieni etc. din toate domeniile nu pot aplica la aceste scheme.

• Proiectul nu tine cont de negocierile care au fost purtate cu diferite categorii de artişti şi operatori culturali

• Proiectul nu are un calendar clar de implementare şi provoacă dezechilibre majore pe piata culturala.

• Criteriile de eligibilitate sunt restrictive, discriminatorii doar in favoarea catorva organizatori de spectacole.

• Lipseşte ghidul solicitantului din documentele scoase în dezbaterea publică. Acest lucru face total nesigura aplicarea corecta a Proiectului.

• Costurile de administrare sunt foarte mari în raport cu microgranturile acordate ONG-urilor - 8000 € versus 20.000 €/lună salariatilor UMP-Ministerul Culturii pentru managerierea Proiectului pentru o perioada de 3 ani, salariatii UMP - Ministerul Culturii sunt adevaratii beneficiari ai acestui Proiect. Cum este posibila această diferenţă majoră între angajaţii UMP şi beneficiarii Proictului.



CARE SUNT PROBLEMELE?

PROIECTUL ARE UN CARACTER DISCRIMANATORIU

• nu include artiştii, lucrătorii culturali şi PFA-urile ca beneficiari direcţi

• prezintă un nivel gresit/diferit de finanţare si exclude sectorul cultural independent.

Cele 2 trepte nu sunt gândite diferenţiat şi au obiective foarte diferite:

• anexa 1 este un program de relansare a activităţilor culturale care este oferit însă, limitativ doar operatorilor culturali cu activitate economică cu vânzări mari de bilete / produse culturale - ajutor maxim de 800.000 Euro

De ce doar festivalurile, editurile şi librăriile au nevoie de finanţarea proiectelor culturale ?

• anexa 2 este un program de sprijin ce va funcţiona sub forma unei scheme de minimis care se adresează exclusiv IMM-urilor din domeniul cultural. Acestea pot beneficia de o finantare maxima de 8.000 euro care nu poate acoperi decât in mica parte costurile „relansării culturale", de fapt a pierderilor din anul 2020. „Relansarea culturala" nu are cum sa se intample in cursul anului 2021 din cauza restrictiilor deja anuntate de catre Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta dl. Raed Arafat.

In cazul ONG-urilor care gestionează spaţii culturale/teatre/studiouri de artişti, suma nu acoperă nici măcar costurile de chirie iar artiştii nu vor avea acces la schema de minimis, fiind in continuare exclusi total de acest PROIECT.

PROPUNERI DE MODIFICARE A PROIECTULUI

Propunem Primului Ministru al Guvernului Romaniei, si Ministerului Culturii retragerea acestui Proiect de Ordonanta de Urgenta si inlocuirea cu o SCHEMA DE COMPENSARE a pierderilor suferite de catre artistii independenti, tehnicienii, operatorii economici, ONG-urile etc. din domeniul cultural. Ca exemplu putem da schema folosita in domeniul HORECA.

Propunem aceasta solutie considerand ca Proiectul de OUG prezentat de Ministerul Culturii nu corespunde deloc realitatilor de pe piata artistica din Romania.

Compensarea pierderilor din domneniul cultutral din anul 2020, trebuie facuta in limite rezonabile si echitabile si considerata un ajutor de maxima urgenta pe care toata lumea culturala romaneasca il asteapta si nu o modalitate discriminatorie de ajutor pentru anumiti agenti economici (vezi organizatori care ar putea incasa pana la 800.000 Euro).

Propunem o limita maxima de 150.000 euro pentru compensarea pierderilor din 2020/aplicant.

Artistii de orice fel trebuie sa fie in centrul acestei scheme de compensare. Artistul este scanteia care aprinde focul in domeniul cultural. Fara artisti niciuna din celelalte categorii care activeaza in domeniul cultural, nu ar exista. Proiectului de OUG al Ministerului Culturii, prin neglijarea totala a artistului demonstreaza o lipsa totala de experienta, cunoastere si neimplicare in viata culturala reala a Romaniei.

Propunerea noastra compenseaza pierderile suferite in domeniul cultural in anul 2020. Pentru anul 2021 propunem o noua discutie in ultimul triestru al acestui an.

Atragem atentia ca este iluzoriu sa ne gandim la proiecte culturale pentru anul in curs si chiar pentru 2022. Trebuie in primul rand sa salvam ce se poate salva si sa conservam pe cat se poate, cat mai multe din valorile culturale ale tarii noastre.Trebuie avut grija si ajutati sa treaca peste aceasta perioada cat mai multi „actori" ai vietii culturale romanesti.



Cerem Ministerului Culturii organizarea unei dezbateri publice reale, conform Legii 52/2003, art. 7, alin (9) în săptămâna 15 - 19 februarie 2021, care să fie transmisă live online, în care toti cei interesaţi să poată prezenta public propunerile de modificare trimise până la 8 februarie privind forma finală a unei Ordonanţei de Urgenţă pentru ajutorarea/compensarea pierderilor din anul 2020, din domeniul cultural.