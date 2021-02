Petitia reprezentanților industriei de spectacole din România a fost semnata de aproape 7.000 de artisti si organizatori si inaintata forurilor competente

Reprezentanții industriei de spectacole din România au initiat o petiție prin care se adreseaza, cu sprijinul cetatenilor si ai celor implicati in domeniul cultural, presedintelui Klaus Iohannis, premierului Florin Câțu, dar si ministrilor din cabinet, după ce Ministerul Culturii i-a pe artiști mințit în timpul negocierilor privind acordarea unui ajutor de stat pentru sectorul cultural afectat de pandemie.

Petitia, pe care o publicam integral in cele ce urmeaza, a fost depusa la Guvern, la Ministerul Culturii, la Ministerul Economiei, la Ministerul Fondurilor Europene și la Ministerul de Finante. Aceasta a inregistrat pana la aceasta ora un numar de peste 7.000 de semnaturi, majoritatea artisti, organizatori de spectacole, dar si sustinatori ai activitatilor culturale, care au avut de suferit in urma masurilor restrictive impuse de pandemia de coronavirus:

"Sectorul cultural are nevoie de un ajutor imediat şi urgent, ce compensează pierderile suferite în urma interdicţiilor de funcţionare, prioritar sau în paralel cu o schemă de finanţare pentru proiecte viitoare. La aproape un an de restricţii şi limitări şi fără o perspectivă clară cu privire la momentul relansării evenimentelor culturale, sectorul cultural din România (artişti, organizatori, impresari artistici, lucrători, companii de scenotehnică, producători, asociaţii culturale etc.), unul dintre domeniile cele mai afectate de pandemia cauzată de COVLD-19, se află la limita supravieţuirii.

După 11 luni de inactivitate, mii de evenimente anulate, pierderi rmanciare de milioane de euro şi pierderi irecuperabile de forţă de muncă specializată, unul dintre sectoarele care contribuie substanţial la PIB-ul României, direct şi indirect, prin sectoare conexe (1-1oReCa, turism, transporturi), are nevoie de sprijin urgent şi direct din partea Guvernului României, pentru a continua să existe şi să performeze.

Schema de ajutor de stat pentru sectorul cultural lansată de Ministerul Culturii la finalul lunii ianuarie 2021 este o schemă de finanţare a unor proiecte culturale viitoare (in condițiile in care nu există o perspectivă clară a momentului in care acestea vor putea fi reluate) şi nu acoperă nevoile imediate şi urgente ale oamenilor din acest sector şi nici pierderile înregistrate de companiile şi organizaţiile culturale a căror activitate a fost blocată pentru a evita răspândirea pandemiei. Existenţa unei astfel de scheme de relansare a sectorului este importantă şi necesară, dar numai în paralel sau ulterior lansării unei serii de măsuri de compensare directă a pierderilor suferite de operatorii culturali, care să îi ajute să supravietuiaseă pănă in momentul relansării evenimentelor.

Solicităm pe această cale Guvernului României să acţioneze urgent pentru implementarea schemei de compensare a pierderilor pentru sectorul cultural, formulată in cadrul grupului de lucru constituit pe lângă Ministerul Culturii în lunile octombrie-noiembrie 2020, construită pe următoarele două direcţii:

Măsura 1 - Sprijin pentru persoane fizice - PFA, CI,II, dar şi persoane fizice şi alte entităţi care au obţinut venituri din contracte pe drepturi de autor şi venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe:

- Sprijin acordat în baza Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice - 20% din diferenta veniturilor nete între anii 2019 şi 2020 - maxim 12.000 Euro

Măsura 2 - Sprijin pentru persoane juridice - SRL-uri sau ONG-uri* - cu codurile CAEN: 9001, 9002, 9003, 9004, 1820, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 6020, 7311, 7420, 8552, 9321, 8230, 7490, 9329, 9101, 9102, 9103, 9104, 9499

- 20% din diferenta pe cifra de afaceri între 2019 şi 2020 - maxim 800.000 Euro

(*în cazul ONG-urilor se ia in considerare bugetul anual, din care se scad finanţările publice)

Pentru urgentarea implementării acestor măsuri, propunem ca acestea să fie incluse în schema de ajutor de stat pentru HORECA, prin extinderea aplicabilităţii acesteia pentru a include intreg sectorul cultural. Asumarea unor decizii ferme de salvare a sectorului cultural este o datorie a Guvernului României pentru un domeniu care a adus în ultimii ani beneficii uriaşe de imagine la nivel internaţional, beneficii însemnate pentru comunităţile şi oraşele care au găzduit evenimente culturale şi câştiguri pentru toate sectoarele conexe, care au suferit pierderi substanţiale de pe urma blocajului din sectorul cultural. Sectorul cultural funcţionează şi se dezvoltă numai dacă oamenii pot participa fizic la evenimentele culturale. Până cănd acest lucru, pe care ni-1 dorim cu toţii, va fi posibil, sectorul cultural are nevoie de sprijin real, direct si imediat pentru a supravieţui.

Membri ai grupului de lucru, reprezentanți ai sectorului cultural :

Ștefan Gheorghiu - Director executiv - CREDIDAM

Răzvan-Adrian Ailenei - Președinte MUZE - Asociația pentru Teatru, Film, Muzică și Dans

Elena Ghenoiu - Vicepreședinte MUZE - Asociația pentru Teatru, Film, Muzică și Dans

Bogdan Nedelcu - Președinte A.L.I.S. - Asociația Lucrătorilor în Industria Spectacolelor

Daniel Klinger - Membru Consiliul Director A.L.I.S. - Asociația Lucrătorilor în Industria Spectacolelor

Tudor Chirilă - Artist independent

Aurel Mitran - Președinte - Patronatul Producătorilor, Organizatorilor de Spectacole și Impresarilor Artistici din România

Mihai Cernea - Director General - CREDIDAM

Ioana Feșnic - Președinte - AIMR / Asociația Industriei Muzicale din România & Managing director - Universal Music România

Dan Cristian Muraru - Președinte/Director General - U.P.F.R. / Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - Asociația pentru drepturi conexe

Bogdan Kisescu - Președinte - P.A.C.T.E. / Patronatul Companiilor de Tehnică în Evenimente

Cristi Beiu - Sublime Events / Organizator evenimente

Alex Tomulescu - Rollywood Film / WonderTheatre

Dana Adam - Director executiv - Media Pro Music Entertainment

Ciprian Miclea - Manager - Bivolul / Companie de scenotehnică

Florin Frățilă - Head Master - FF Theater & Academy"

Reamintim ca in protestul lor, artiștii, organizatorii de evenimente și ceilalți lucrători din domeniu susțin că reprezentanții Ministerului Culturii au mințit in urma cu cateva saptamani când au anunțat că au găsit o soluție pentru a sustine sectorul cultural si pentru a acorda compensatii pentru pierderile din timpul masurilor restrictive:

„Am decis să ieșim public și să anunțăm eșecul negocierilor Nu am primit nimic, am fost indignați de PR-ul Ministerului Culturii care a spus că a rezolvat problemele din domeniu. Am fost șocați de declarația ministrului Culturii care a spus că după 15 runde de negocieri a reușit să găsească o soluție... Practic, ei au reluat o schemă de ajutor din noiembrie care atunci a dus la protestele de anul trecut. Ministrul a mai spus că artiștii au întârziat aplicarea măsurilor. Noi suntem nemulțumiți", a declarat Daniel Klinger, unul dintre reprezentanții industriei de spectacole din România.

Artiștii susțin că în schema propusă de Ministerul Culturii nu este vorba despre ajutoare, ci despre plăți pentru prestații. „Artiștii nu au nevoie de bani pentru proiecte viitoare, au nevoie de bani pentru ce nu s-a putut întâmpla, pentru tot sectorul cultural, care să încludă toți actorii sectorului cultural. Ajutorul să fie acordat direct, așa cum se întâmplă în toate țările din Europa. Am muncit de pomană, este aceeași schemă, doar că au mai dat niște bani în plus la granturi. Este revoltător, suntem mințiți de ministrul Culturii", a spus artistul Tudor Chirilă. Cei nemulțumiți mai spun că persoanele din industria de spectacole sunt într-o situație disperată și că în prezent sistemul cultural nu mai poate fi salvat în întregime.

"Ministerul a declarat ca au purtat 15 runde de negocieri ca sa iasa aceasta schema - de fapt aceasta schema a fost oprita in noiembrie pentru ca a fost contestata de toate partile implicate. Nici unul dintre actorii sectorului cultural cu exceptia organizatorilor de spectacole mari nu a spus ca e buna schema, toti au criticat-o. Astazi au scos-o in ciuda criticilor. Spun ca au trimis proiectul rezultat in urma consultarilor din grupul de lucru la la ME si MF, dar noi am verificat si nu trimisesera nimic.", mai spun cei din industria de spectacole.

"In mass media asistam de o saptamana la o campanie de PR din partea MC in care sustine ca in sfarsit au gasit solutii pentru ajutorarea intregului sector cultural. In realitate ajuta doar organizatorii mari de spectacole. Toate mesajele transmise au fost praf in ochi, minciuni, propaganda, totul ca sa para ca ajuta tot sectorul cultural. In nota de fundamentare MC sustine ca a gasit o varianta buna: se adreseaza ultimei verigi, cea care se adreseaza publicului. Nu. Direct publicului se adreseaza artistul. Iar faptul ca se adreseaza organizatorilor este exact esenta problemei. Se introduce un intermediar privat care va da dupa bunul plac si cu intarziere. Desi s-a agreat ca se impun 2 scheme simultane, cea pentru supravietuire si cea pentru reluarea activitatii, iar urgenta este ajutorul acordat tuturor acum, MC impinge acest plan de ajutor pentru viitor, in care niste companii private primesc bani pentru proiecte viitoare.", mai adauga artistii si organizatorii de evenimente culturale.

"Acest mod de finantare nici nu este un ajutor. Este plata pentru o restatie de servicii artistice. Ajutor inseamna sa acorzi niste bani unor entitati care au fost oprite prin masuri luate de stat sa mai incaseze venituri. In schema sustinuta de MC nu numai ca banii nu ajung catre toti artistii, companiile sau lucratorii din sectorul cultural afectat, ci vor ajunge si la artisti straini si la firme de scenotehnica din strainatate. Insistenta cu care a fost impinsa aceasta schema in ciuda tuturor criticilor primite din noiembrie pana acum poate fi explicata doar prin existenta unor interese personale sau de grup, interese mai puternice decat salvarea acestui sector. Daca ne uitam la cine a condus grupul MC, dl Bogdan Trambaciu, putem avea o parte din raspuns, domnul fiind pe langa director in MC si un organizator de festival, avand tot interesul sa primeasca in calitate de organizator finantarea prin schema propusa chiar de el. Forma de ajutor bazata pe proiecte inseamna ca unii participanti vor primi finantare si altii nu, in functie de o decizie a unei comisii. Acest arbitrar in alegerea celor care vor fi ajutati si celor care nu vor primi ajutor este incompatibil cu principiile discutate si agreate cu MC. Din suma rezervata acestei scheme de ajutor, 6 milioane se vor cheltui cu managementul proiectului.", se mai precizeaza in explicatiile participantilor la conferinta de presa.

"Ministrul Culturii a declarat ca tergiversarea masurilor s-a datorat artistilor, care si-au aratat nemultumirile, oricata flexibilitate a aratat ministerul. Este o minciuna multipla aici. Ministerul nu a aratat nici o flexibilitate, ca dovada a scos masurile in forma in care a fost puternic comtestata in noiembrie. Da, e normal sa existe nemultumiri, forma de ajutor propusa nu ajuta artistii, de asta a fost creat grupul de lucru, dar nu s-a tergiversat nici o consultare, din potriva, s-au tinut seditne zilnice, iar dupa finalizarea propunerilor MC nu a mai facut nimic timp de 1 luna, perioada in care ne-a spus ca trimis propunerile la MF si ME. In realitate nu trimisese nimic. Nu avem nimic impotriva ajutoarelor date catre festivaluri. Dar MC sa-si asume ca este o schema pentru festivaluri nu sa spuna ca asta este metoda prin care este ajutat intreg domeniul cultural.", spun cei care acuza minciunile si dezinformarile de la Ministerul Culturii.

"Schema propusa de MC in colaborare cu organizatorii mari de spectacole va crea o discrepanta si mai mare in piata. Banii se vor duce tot catre cei care nici macar nu au probleme de lichiditate, ei beneficiind deja de o OU care a permis organizatorilor sa nu returneze banii de bilete vandute pentru evenimente din 2020 pana in anul 2023. Un principiu de baza in jurul caruia s-au desfasurat discutiile in grupul de lucru a fost echitatea. Toti actorii acestui domeniu sa fie ajutati in mod egal sa treaca peste aceasta perioada dificila. Iata ca acest principiu este incalcat de MC prin alocarea ajutoarelor doar catre unii.

Acele granturi de 8000 de euro sunt dati pe proiecte, nu ajutor. Beneficiarii presteaza servicii pentru acesti bani. Nu este ajutor. Modelul romanesc nu mai este intalnit in nici o alta tara. Toate tarile au dat tututor celor afectati.", este concluzia celor din industria de spectacole.