Culmea testului Covid! A fost informat prin SMS că are coronavirus, deși nu s-a testat niciodată

Culmea testului Covid-19 la Galați, unde un bărbat a fost anunțat prin SMS că este infectat, deși nu făcuse testul. Omul a mers la o clinică particulară pentru un set de analize medicale obișnuite, fără legătură cu Covid. După câteva ore, a primit un mesaj, cum că are coronavirus și trebuie să stea în casă și să sune la 112 dacă se simte foarte rău.

Bărbatul a mers dimineața la clinica particulară, potrivit unei trimiteri de la medicul de familie. Covid-19 iese din calcul, deoarece omul avea nevoie de alte analize. La miezul nopții, a primit un SMS cum că are coronavirus! "Mi se comunica că am ieşit pozitiv - testul meu este, care test, nu ştiu, ca eu nu am niciun test COVID - că am ieşit pozitiv şi mi se recomandă să stau în casă şi, dacă mă simt mai rău, să contactez medicul de familie.", a declarat Răzvan Postolache. Bărbatul a cerut explicații, dar până acum nu au fost mulțumitoare.

"Persoana în cauză a fost căutată în platforma Coronoforms - şi la înregistrările cu persoane cu test pozitiv, şi la persoanele cu test negativ. Dumnealui nu figurează nicăieri. Ori cineva s-a folosit de numărul de telefon al dumnealui, ori, la laboratorul unde dumnealui şi-a făcut analize, dintr-o greşeală, i-a fost notat numărul de telefon pe un alt formular.", a declarat Liliana Iordăchescu, purtător de cuvânt DSP Galați. "Au negat că ei au trimis al doilea SMS, au spus că nu le aparţine, dar e foarte ciudat că... de fapt de unde ştie cine a trimis SMS-ul, oricine ar fi, că eu, pe data de 2 noiembrie, m-am dus să îmi fac analize.", a mai spus Postolache. Cei de la clinica particulară au anunțat că vor desfășura o investigație în acest sens.