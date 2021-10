Cum ii impart psihologii pe vaccinati si nevaccinati functie de categorii. Afla in care grupa te inscrii si care sunt riscurile

Un studiu psihologic a fost dat publicitatii in Marea Britanie si a devenit rapid unul de referinta si pentru cei care diriguiesc campaniile de vaccinare, cu atat mai mult cu cat se asteapta ca pandemia sa fie de lunga durata iar "reprizele" de vaccinare (rapelurile) din ce in ce mai dese cuprinzand cat mai rapid un numar tot mai mare de persoane (se spune ca un rapel ca sa fie eficient la o noua mutatie trebuie sa cuprinda 80% din populatie in maximum 3 luni).

Grupul de specialisti britanici - care nu reprezinta, insa, o sursa oficială, dupa cum chiar ei spun - ii impart pe oameni functie de perceptia fata de vaccinare, conform studiului "Behavioural factors in immunization: Psyhological Covid-19", in cele trei mari categorii evidente (care se vaccineaza fara discutii, care sunt impotriva vaccinarii si nehotarâții), dar mai interesante sunt subcategoriile, ca si motivele care ii determina sa adopte una dintre atitudini (n.red. - mentionam ca am adaptat studiul destul de amplu unui format cat mai jurnalistic pentru o mai usoara intelegere):

I. Categoria "vaccinati/vaccinisti":

1. Cei care sunt speriati intr-adevar de virus, le e frica sa nu se infecteze, sa faca o forma grava si, in-extremis, sa nu decedeze. Ei sunt absolut convinsi ca vaccinul e solutia si cred in siguranta insuflata pe toate canalele atat de specialisti cat si de mass-media. Ei sunt auto-convinsi, cred sincer ca pandemia se invinge prin vaccinare si restrictii de tip certificat verde. Din punctul de vedere al campaniei de vaccinare cu acestia nu trebuie facut niciun efort pentru a-i incolona la centrele de vaccinare. Aceasta categorie nu are o forma de intelegere a problemelor nevaccinatilor, considerandu-i stupizi si responsabili pentru situatia globală, ignorand ca si vaccinatii transmit boala si chiar fac forme grave si unii chiar mor, spun ca mutatiile apar din cauza nevaccinatilor, dar sunt cei care cred ca nu e cazul sa-si piarda vremea "cu proștii". Unii dintre ei au totusi empatie fata de cei care nu se vaccineaza, iar un numar redus dintre acestia cred ca la nevaccinati e vorba despre o "neintelegere" care se va regla ulterior pe masura ce se capata incredere;

2. Cei care s-au vaccinat "in pripa", chiar de la inceput, multi dintre ei "pe pile", dorind "sa fie primii", cand inca nici nu intelegeau ce fel de vaccin este, care e tehnologia si cat e de sigur, crezand ca "au scapat" de virus si de acum vor avea o viata "ca inainte". Au constatat apoi ca nu-i asa, se gandesc ca poate au facut o greseala ca s-au pripit, sau nu sunt inca siguri, dar intrucat nu se mai poate intoarce timpul vor "sa-i traga pe toti dupa ei", adica daca ei s-au vaccinat si chiar daca e o greseala pentru ca ei nu mai pot remedia situatia considera ca trebuie sa fie toti obligati sa faca la fel. Categoria aceasta se bucura ca autoritatile ii forteaza pe nevaccinati sa nu mai intre pe nicaieri, se bucura cand mor pe patul de spital, confrunta statisticile infectarilor și deceselor vaccinati vs. nevaccinati etc. Majoritatea dintre acestia doresc sa nu mai faca niciun rapel pentru ca vad ca si vaccinatii se infecteaza, ajung in spital si unii chiar decedeaza. Cei care totusi isi fac rapelurile isi zic ca daca tot s-au vaccinat initial sa continue. Aceasta categorie este si cea mai agresiva cu nevaccinatii;

3. Cei care nu s-au vaccinat de frica, nu sunt speriati ca se vor infecta si considera ca e vorba despre ceva care e vindecabil in proportie de 98%, de aceea nici nu s-au vaccinat de la bun inceput, lasandu-i pe altii s-o faca, de fapt - arata studiul - ei nici nu s-ar fi vaccinat nici acum, dar fac parte dintre cei care au fost obligati prin conditionari si restrictii pentru nevaccinati, prin impunerea certificatului verde. Acestia pot trece usor in categoria 2, devenind "peste noapte" promotori ai vaccinarii, dar daca nu trec in realitate nu doresc certificat si nici vaccin mai departe, fiind unii increzatori ca au facut-o o singura data si gata acum au acces peste tot, altii ca vor mai urma si alte rapeluri obligatorii, mare parte din ei s-au inoculat cu doza unica de la Johnson, cel mai slab vaccin din punctul de vedere al protectiei).

II. Categoria "nevaccinati/antivaccinisti":

4. Cei care sunt clar impotriva vaccinului, pe care-l considera unul experimental, care le poate pune viata in pericol si prin efectele adverse. Unii dintre ei sunt speriati nu de virusul in sine ci de "virusul" din vaccin (proteina spike sintetica modificata genetic), acestia s-ar fi vaccinat daca ar fi considerat ca vaccinul este chiar unul sigur. Ei sunt cei care pot sa cada "cel mai usor" prada a ceea ce se considera a fi "teoria conspiratiei" si fake-news. Parerile le sunt "confirmate" prin stirile despre arme bilogice dezvoltate la Wuhan (unele adeverite chiar de presa americana), despre Oculta mondiala, despre "o imensa afacere" globala cu vaccinuri de miliarde de dolari pentru elitele care conduc Big Pharma.

5. Cei care nu sunt impotriva vaccinului prorpiu zis, dar refuza sa-si faca vaccinul din spirit de fronda, intrucat limiteaza drepturile si libertatile cetatenesti. Acestia spun ca daca nu ar fi fost o campanie evidenta a autoritatilor pentru obligarea persoanelor la vaccinare nu ar fi avut nimic impotriva si nu neaga stiinta, ci sunt impotriva politizarii medicinei si a opiniei expertilor. Si o parte dintre acestia considera valabile teoriile despre Big Pharma, despre afacerile mondiale cu vaccinuri, despre certificatul verde si alte metode digitale de controlul populatiei etc.

6. Cei care nu se vaccineaza de principiu, care considera ca nu s-au vaccinat nici pana acum de gripe sezoniere si care cred ca au un sistem imunitar puternic care ii va ajuta sa treaca cu usurinta peste boala. Aceasta categorie alimenteaza si subcategoia care crede ca e vorba doar despre o gripa usoara, ca toate gripele de pana acum, iar o parte chiar crede ca virusul care genereaza Covid nu exista in realitate. In aceasta ultima parte "prinde" si teoria ca nu e vorba despre un virus natural, nici de o arma biologica, mai ales ca "nimeni n-a vazut in realitate virusul si nici n-a fost izolat".

III. Categoria "nehotarâți/indiferenți":

7. Cei care oscileaza destul de des functie de informatiile pe care le percep din spatiul public, sau prin ceea ce studiaza pe internet, din diverse surse, multe stiintifice, care o zi - sau intr-o discutie - sunt decisi sa se vaccineze pentru ca "nu are ce sa se intample, si altii s-au vaccinat de aproape un an si n-au patit nimic", iar a doua zi, sau - mai grav - dupa cateva ore - decid ca nu o sa se vaccineze "pentru ca e un real pericol ca efecte adverse pe termen lung, caci inca nu s-au facut studii in timp ca la alte vaccinuri", cei care se lasa influentati de articolele din presa pro sau contra, de emisiunile de pe diverse canale de televiziune. Doar o mica parte dintre acestia - spun psihologii - ajung sa se si vaccineze, iar de cele mai multe ori o fac in baza unui impuls de moment, sau a unui anturaj de moment, dupa care regreta si devin clienti ai "categoriei 2". Cei mai multi insa raman in faza de "indecisi" acolo unde se simt mult mai "confortabil".

8. Cei care sunt total dezinteresati de vaccinare, cei care nici nu studiaza despre aceasta, nu sunt nici informati sau chiar resping orice fel de informatie. Multi dintre acestia fie sunt spectatori indiferenti la realitatea inconjuratoare pe care o privesc "ca pe un film", fie sunt "rupti de realitate", ca si cum pandemia nici nu ar fi exista, exact ca inainte de declansarea e.

9. Desi nu e vorba neaparat de nehotarati, putând sa se inscrie altfel in oricare din subcategoriile 4, 6, 7, sunt cei care se vaccineaza "la chiuveta" (cei care cumpara certificate false de vaccinare). Acestia sunt vaccinati "doar in acte" deoarce altfel nu ar putea beneficia de "libertatile" si privilegiile pe care le au vaccinatii reali. Acestia risca in realitate cel mai mult, pentru ca daca sunt prinsi pot face inchisoare deci isi auto-limiteaza libertatea in spatele gratiilor. Interesant este ca acestia se comporta exact ca vaccinatii in public, jucandu-si rolul pana la capat (doar o mica parte, intre amici, recunosc ca ei de fapt nu s-au vaccinat). Pentru o parte din acestia este si mai interesant faptul ca "ajung sa creada ca-s vaccinati si protejati", iar altii devin chiar agresivi cu nevaccinatii.