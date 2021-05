Dan Bitman: "N-am să mă vaccinez până când ANAF nu dă taxele înapoi celor nevaccinați. Nu o să accept o lege nazistă!"

Dan Bitman a afirmat că dacă guvernul insistă cu decăderea din drepturi a nevaccinaților, atunci nici ANAF-ul să nu mai colecteze impozite de pe spinarea lor. Iată ce a răspuns artistul la întrebarea "vă pregătiți de vaccinare?"

„Nu, era doar un titlu de ziar, să știți. Nu vă mai luați după titluri! Eu sunt adeptul tratamentelor. Pentru că vaccinul nu rezolvă anumite probleme. Eu sunt pro-tratament. Trebuie să găsim un tratament al acestei boli, cum am găsit în mai multe rânduri. Dar, nu e o glumă ce vă spun, am înțeles că acuma la concerte o să fie admiși numai cei care sunt testați sau vaccinați sau, mă rog, cu teste făcute, aș vrea și la taxe-impozite să fie la fel! Cei care nu se vaccinează să nu plătească sau să nu fie admiși înăuntru în secțiile ANAF-ului, să nu mai plătească impozite! Și nu e o glumă: deci vreau discriminarea aceasta să meargă până la capăt, pentru că este o treabă care văd că e legiferată în România. Deci eu, dacă nu mă vaccinez, nu vreau să mai plătesc taxe și impozite, să nu mă mai aștepte acolo și să-mi aștepte banii pe care-i plătesc an de an și lună de lună! Un amărât ca mine nu are de ce să plătească. În primul rând, pentru că la impozitele pe care le plătesc n-am primit decât dispreț, n-am primit nici un leu într-un an și jumătate - o să fie și doi ani și chiar mai mulți! Nu acuz vreun guvern, eu vorbesc foarte serios, sunt un om la o vârstă care impune măcar respect și în țara asta am plătit sute de mii - dacă nu milioane - de euro taxe și impozite unui stat - nici nu știu cine sunt acești domni care m-au guvernat în 31 de ani, care nu mi-au plătit înapoi nimic, nu mi-au asigurat nimic și tot ce am făcut am făcut pe barba mea.

De aceea, îi anunț că n-am să mă vaccinez până nu mă admit și nevaccinat în secțiile ANAF ca să le dau bani ca să-și ia salariile și ca să-și bată joc de mine în continuare! Ăsta este mesajul meu: dacă vreți la spectacole vaccinați, nu vă duceți (cei care sunteți) nevaccinați nici la ANAF, pentru că așa este corect! Trebuie o dată pus piciorul în prag și trebuie ca acești guvernanți semidocți să înțeleagă că nu suntem o masă de manevră de proști care plătim la nesfârșit niște taxe aiurea pentru niște nepricepuți care nu fac decât să ne ia banii. Trebuie să dea ceva pentru banii pe care ni-i fură din buzunare. Ăsta e mesajul meu. Sunt Dan Bitman de România! Că prințul Paul de România nu are nimeni interesul să îl aducă înapoi în țară. Ei, eu sunt Dan Bitman de România și vă spun că nu vreau să plătesc taxe României și statului român hoț, atâta vreme cât mă obligă printr-o lege nazistă să mă vaccinez ca să plătesc taxe! Nu mi-e rușine și nici frică vreodată de ceea ce spun! Să vă fie foarte clar, d-voastră și ascultătorilor d-voastră și celor care mă contestă ș.a.m.d.: m-am săturat de atâta vorbărie și de atâta fariseism. Nu se poate la nesfârșit să stau să înghit hoția unor oameni!

Am ascultat ce ați vorbit înainte, că cine a vândut industriile, că ce s-a întâmplat... Oameni buni, ce ne lipsește e coloana vertebrală, asta ne lipsește! Cum adică? Până când credeți d-voastră c-o să stăm așa și-o să ne uităm lung să vedem cum alții se laudă că sunt milionari și miliardari pe banii noștri, pe munca noastră? Stați puțin, că eu nu am furat statul român, dimpotrivă, l-am îmbogățit cu o invenție numită HOLOGRAF care a plătit milioane. Vă rog să verificați la ANAF, apropo de ANAF, mi-e greu să spun că mai toți șefii ANAF sunt în pușcării sau au făcut pușcărie și fac și acuma pușcărie, atâta pot să le spun: Să le dea Dumnezeu sănătate să stea acolo unde sunt, să nu mă mai fure, pentru că eu am plătit acestui stat sute de mii de euro, milioane, vă spun, în 35 de ani de când îmi fac meseria, măcar cu Holograf!", a explicat duminică solistul trupei, Dan Bitman in direct la un post de televiziune.