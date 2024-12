De unde ii vin lui Călin Georgescu controversatele idei pe care le are. Candidatul face valuri intr-un interviu în beznă din presa britanică

Pentru un om acuzat de adversarii săi că a târât România - patria fictivului Conte Dracula - în întuneric, a părut potrivit ca Călin Georgescu să acorde un interviu rar săptămâna aceasta în timpul unei pene de curent, notează ziarul britanic The Times.

Cerându-și scuze pentru întreruperea curentului electric la sediul său improvizat - casa unui prieten pe câmp, chiar în afara Bucureștiului - candidatul ultra-naționalist la președinția României a afirmat că „dăm energia țării noastre altora", apoi a râs, lăsând neclar dacă glumea sau nu.

Deseori descris ca fiind un sceptic al NATO care îl admiră pe Putin, Georgescu, în vârstă de 62 de ani, a șocat Europa săptămâna aceasta, venind de nicăieri și preluând conducerea în primul tur de scrutin al cursei prezidențiale din România, înaintea unei finale planificate pentru 8 decembrie. Dacă va câștiga, sprijinul ferm al României pentru apărarea Ucrainei vecine împotriva Rusiei va fi pus la îndoială. Întrebat cum ar pune capăt războiului, el a răspuns: „Nu este treaba noastră. Pe mine mă interesează românii".

Georgescu și NATO

România este un membru estic cheie al NATO și se lucrează la extinderea bazei aeriene Mihail Kogălniceanu din România, care se află la doar 60 de mile de granița cu Ucraina, pentru a o face cea mai mare din Europa a alianței.

Cu toate acestea, victoria surprinzătoare a lui Georgescu în primul tur al scrutinului de duminică a provocat temeri că acesta ar putea închide bazele NATO din România sau s-ar putea retrage complet din alianța militară. Înclinarea către politica sa naționalistă sugerează că România este ultimul stat NATO de la granița cu Ucraina - după Ungaria și Slovacia - care cedează în fața relatărilor rusești privind conflictul.

Cu toate acestea, Georgescu a încercat să liniștească criticii, declarând pentru The Times: „România este bine în NATO și UE", dar adăugând: „Vom negocia și [dorim] ca totul să fie în avantajul poporului meu".

Referindu-se la Vladimir Putin, el a recunoscut că l-a descris pe liderul rus drept un „patriot", dar a adăugat că îl vede pe Donald Trump în același mod. Consiliul Suprem de Apărare a Țării din România a subliniat săptămâna aceasta „expunerea masivă" a lui Georgescu pe TikTok în timpul campaniei sale, când sute de conturi au difuzat videoclipuri asemănătoare cu cele ale lui Putin în care acesta călărește cai și aruncă adversari la judo.

Problema TikTok

Consiliul a susținut că România a fost ținta unor „acțiuni ostile din partea unor actori statali și non-statali, în special din partea Federației Ruse", experții sugerând că o armată de conturi bot pe TikTok a contribuit la împingerea lui Georgescu către un post cu putere reală asupra securității naționale și politicii externe. TikTok a negat afirmațiile că l-ar fi favorizat pe Georgescu, în timp ce Rusia a exclus orice amestec în vot.

Cu milioane de aprecieri și distribuiri pe rețelele de socializare, Georgescu a trecut în câteva săptămâni de la statutul de candidat marginal la două milioane de voturi în primul tur - o cotă lider de 22,95 % care l-a făcut să își învingă fostul partid, AUR, de extremă-dreapta, care îl ejectase din cauza poziției sale pro-Putin.

În timp ce se pregătește să o înfrunte pe Elena Lasconi, candidatul clasat pe locul al doilea, în turul doi, o curte constituțională alarmată a ordonat renumărarea voturilor și ar putea chiar să ordone repetarea primului tur de scrutin.

Georgescu a respins îngrijorările Curții, susținând că „nu-mi pasă", adăugând: „Aceștia nu au fost troli sau roboți care au votat, ci oameni, ființe umane. Toate partidele folosesc social media. Toată lumea a fost liberă să comunice cum dorește." Nu există nicio îndoială că imaginea sa de om puternic, devotamentul religios și chiar laudele sale controversate la adresa liderilor fasciști ai României din timpul războiului au găsit fani într-o țară afectată de inflație, în care mulți sunt resemnați față de ajutorul financiar acordat în ultimii doi ani miilor de refugiați ucraineni care s-au revărsat în România. El s-a descurcat și mai bine cu alegătorii din diaspora românească.

„După 35 de ani, poporul român știe ce vrea. Vrea bunăstare, are nevoie de sănătate, are nevoie de respect, are nevoie de suveranitate", a spus Georgescu. Suveranitatea înseamnă independență economică și agricolă pentru România, a spus el. „Înseamnă hrană, apă și energie".

Legătura cu RFK Jr.

Mesajul, care s-a dovedit popular în rândul fermierilor români, se combină cu apelul lui Georgescu pentru un „mediu curat și sănătos pentru toată lumea" și cu o viziune mistică asupra naturii pe care o împărtășește parțial cu Robert F Kennedy Jr, alesul lui Donald Trump pentru funcția de ministru al sănătății.

„Punctele mele de vedere sunt similare", a declarat Georgescu, care a scris o introducere la ediția în limba română a cărții lui Kennedy, atacând vaccinul Covid. Într-un videoclip în care înoată într-un lac înghețat, Georgescu susține: „Am încredere în sistemul meu imunitar pentru că am încredere în creatorul său, Dumnezeu. Imunitatea mea face parte din suveranitatea ființei mele".

Ideile lui Georgescu despre natură devin distinct left field atunci când discută despre apă, despre care susține că „nu este doar H₂O, este vibrație, este informație, este memorie". De aici și apelul său de a evita punerea apei în sticle de plastic. „Oamenii nu știu ce valoare are apa. În momentul în care o pui într-o sticlă de plastic, proprietatea principală este schimbată - nu este un lucru bun".

De unde știe el acest lucru? Georgescu este un mare fan al lui Masaru Emoto, regretatul autor japonez care nu a reușit să convingă comunitatea științifică cu teoria sa conform căreia apa reacționează la gândirea pozitivă, formând cristale de gheață atractive atunci când îngheață, în timp ce apa expusă gândirii negative formează cristale neatractive.

El este, de asemenea, sceptic cu privire la legătura dintre gazele cu efect de seră și schimbările climatice. "Schimbările climatice sunt o problemă naturală. Ea provine de la energia solară, nu de la ființele umane", a spus el, adăugând: "poluarea este un lucru, schimbările climatice sunt un alt lucru".

Acesta este un punct de vedere neobișnuit pentru un om care s-a format ca pedolog și a lucrat ani de zile la Ministerul Mediului din România, înainte de a se alătura programului de dezvoltare al Organizației Națiunilor Unite pentru combaterea depozitării deșeurilor și a poluării apelor.

Cu toate acestea, perioada petrecută la ONU l-a lăsat clar neimpresionat, slăbindu-i încrederea în cooperarea internațională. "ONU a fost construită în 1945 pentru pace și de atunci am avut mai mult de 200 de conflicte. Aceasta înseamnă că ONU nu a fost un succes", a spus el.

De asemenea, Georgescu a făcut anterior afirmații potrivit cărora o "oligarhie" care controlează ONU ar fi legată de pedofilie.

Întrebat de The Times despre această părere surprinzătoare, el a dat un răspuns eliptic. "În România, 500 până la 600 de copii dispar în fiecare an fără nicio explicație. Acest lucru se întâmplă peste tot. Toată lumea știe despre asta la nivel înalt - trebuie doar să cauți".

După un interviu de 25 de minute în întuneric, pana de curent se încheie, luminile se aprind și Georgescu pune capăt conversației. Dar cum rămâne cu convingerea sa declarată că aterizările pe Lună au fost trucate?

El refuză să răspundă: "Trebuie să plec, mulțumesc", spune el înainte ca o mașină neagră cu geamuri fumurii să-l scoată prin poarta casei, pe lângă echipele de televiziune românești.