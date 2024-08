Descoperire epocală în medicină: O simplă molecula restabilește cogniția și memoria în boala Alzheimer

Într-un nou studiu s-a demonstrat că o moleculă identificată și sintetizată de cercetătorii UCLA Health restabilește funcțiile cognitive la șoarecii umanizati cu simptome ale bolii Alzheimer prin repornirea eficientă a circuitelor de memorie ale creierului.

Dacă se dovedește că are efecte similare la om, compusul candidat ar fi nou printre tratamentele pentru boala Alzheimer prin capacitatea sa de a revitaliza memoria și cogniția, au declarat autorii studiului. "Chiar nu există nimic asemănător pe piață sau experimental care să fi demonstrat că poate face acest lucru", a declarat autorul principal al studiului, Dr. Istvan Mody, profesor de neurologie și fiziologie la UCLA Health.

Molecula, DDL-920, funcționează diferit de medicamentele recente aprobate de FDA pentru boala Alzheimer, cum ar fi lecanemab și aducanumab, care elimină placa nocivă care se acumulează în creierul pacienților cu boala Alzheimer. Deși s-a demonstrat că îndepărtarea acestei plăci încetinește rata declinului cognitiv, aceasta nu restabilește memoria și deficiențele cognitive. "Ei lasă în urmă un creier care este poate fără plăci, dar toate alterările patologice ale circuitelor și mecanismelor din neuroni nu sunt corectate", a declarat Mody.

În studiul publicat în revista The Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii UCLA conduși de Dr. Istvan Mody și Dr. Varghese John, profesor de neurologie și director al Drug Discovery Laboratory (DDL) la Mary S. Easton Center for Alzheimer's Disease Research and Care au încercat să găsească un compus care ar putea, la figurat, să repornească întrerupătorul în circuitele de memorie ale creierului.

Asemănător unui semnal de circulație, creierul emite semnale electrice în ritmuri diferite pentru a porni și opri diverse funcții. Oscilațiile gamma sunt unele dintre ritmurile cu frecvența cea mai ridicată și s-a demonstrat că acestea orchestrează circuitele cerebrale care stau la baza proceselor cognitive și a memoriei de lucru - tipul de memorie utilizat pentru a reține un număr de telefon. S-a demonstrat că pacienții cu simptome timpurii ale bolii Alzheimer, cum ar fi insuficiența cognitivă ușoară, au oscilații gamma reduse, a spus Mody.

Alte studii au încercat să utilizeze tehnici de neuromodulare pentru a stimula oscilațiile gamma pentru a restabili memoria. Stimularea magnetică auditivă, vizuală sau transcraniană la o frecvență de 40 Hz - similară cu frecvența toarcerii unei pisici - a funcționat pentru a dizolva plăcile din creier, dar, din nou, nu a arătat îmbunătățiri cognitive notabile, a spus Mody.

În acest ultim studiu, Mody și echipa sa au încercat să abordeze problema dintr-o perspectivă diferită. Dacă nu au putut porni aceste circuite de memorie folosind instrumente externe, poate exista o modalitate de a declanșa aceste ritmuri electrice din interior folosind o moleculă.

Mai exact, ei aveau nevoie de un compus care să vizeze anumiți neuroni cu ardere rapidă, cunoscuți sub numele de interneuronii paravalbumină, care sunt esențiali în generarea oscilațiilor gamma și, prin urmare, a memoriei și a funcțiilor cognitive. Cu toate acestea, anumiți receptori chimici din acești neuroni care răspund la mesagerul chimic cunoscut sub numele de GABA funcționează ca niște pedale de frână pentru a reduce oscilațiile gamma antrenate de acești neuroni.

Mody, John și echipa lor au identificat compusul DDL-920 pentru a antagoniza acești receptori, permițând neuronilor să susțină oscilații gamma mai puternice. Pentru a testa dacă acest lucru ar duce de fapt la îmbunătățirea memoriei și a cogniției, cercetătorii au folosit șoareci umanizati care au fost modificați genetic pentru a avea simptome ale bolii Alzheimer.

Atât acești șoareci model pentru boala Alzheimer, cât și șoarecii de tip sălbatic au fost supuși unor teste cognitive de referință într-un labirint Barnes - o platformă circulară înconjurată de indicii vizuale și care conține o singură gaură de scăpare. Labirintul este utilizat pentru a măsura cât de bine rozătoarele pot învăța și își pot aminti locația găurii de scăpare.

După testele inițiale, cercetătorii au administrat DDL-920 pe cale orală șoarecilor model de Alzheimer de două ori pe zi timp de două săptămâni. În urma tratamentului, șoarecii model pentru boala Alzheimer au fost capabili să își amintească gaura de scăpare din labirint în rate similare cu cele ale șoarecilor de tip sălbatic. În plus, șoarecii tratați nu au prezentat niciun comportament anormal, hiperactivitate sau alte efecte secundare vizibile pe parcursul celor două săptămâni.

Mody a declarat că, deși tratamentul a fost eficient la șoareci, ar fi nevoie de mult mai multă muncă pentru a determina dacă tratamentul ar fi sigur și eficient la om. În cazul în care se dovedește în cele din urmă a fi eficient, medicamentul ar putea avea implicații pentru tratamentele altor boli și condiții de sănătate care au oscilații gamma diminuate, cum ar fi depresia, schizofrenia și tulburarea de spectru autist.