Descoperire privind cancerul celui mai inteligent organ: Acum se poate afla când crește o tumoare cu 4 semne

Dr. Romina Dibra, de la compania de tehnologie medicală myTomorrows, a declarat că multe simptome ale tumorilor cerebrale sunt cauzate de creșterea presiunii în interiorul craniului. Astfel, orice persoană poate ști că îi crește o tumoare în creier, dacă cunoaște patru semne.

Ea a avertizat că orice persoană care se confruntă cu o durere de cap combinată cu vărsături sau greață ori sclipiri de lumină, cu o durere de cap atât de dureroasă încât o trezește noaptea sau cu dureri de cap care se agravează în decurs de câteva săptămâni ar trebui să consulte medicul de familie. Medicii au dezvăluit nu numai semnele subtile ale cancerului cerebral, neștiute de mulți oameni, ci și simptomele care ar putea indica cu exactitate locul în care s-ar putea dezvolta o tumoare în interiorul craniului.

Tumorile cerebrale canceroase sunt cea mai mortală formă de boală pentru copiii și adulții sub 40 de ani din Marea Britanie - făcând 5.300 de victime în fiecare an, aproximativ 15 în fiecare zi. Chiar și tumorile cerebrale benigne, care, spre deosebire de cele canceroase, nu se răspândesc în alte părți ale corpului, pot fi totuși mortale, deoarece se dezvoltă în țesutul sensibil al organului. Dr. Dibra a declarat că multe simptome ale tumorilor cerebrale sunt cauzate de creșterea presiunii în interiorul craniului. „Deoarece craniul este făcut din os, o tumoare în creștere va crește presiunea din interiorul craniului - aceasta este cunoscută sub numele de presiune intracraniană", a spus ea.

Această presiune poate duce la probleme precum dureri de cap, somnolență, vărsături și probleme de vedere. Deși dr. Dibra a afirmat că nu orice incidență a acestor probleme va fi un semn al unei tumori cerebrale, adăugând că oamenii ar trebui să acorde atenție modului și momentului în care acestea apar. Ea a avertizat că orice persoană care se confruntă cu o durere de cap combinată cu vărsături sau greață sau cu pete oarbe sau sclipiri de lumină, cu o durere de cap atât de dureroasă încât o trezește noaptea sau cu dureri de cap care se agravează în decurs de câteva săptămâni ar trebui să consulte medicul de familie.

Problemele de vedere, cum ar fi imposibilitatea de a vedea cu colțul ochiului, vederea încețoșată sau formele plutitoare sunt un alt semn potențial al unei tumori cerebrale în creștere. Dr. Dibra a adăugat că presiunea intracraniană poate, de asemenea, reduce alimentarea cu sânge a craniului, ceea ce poate face ca oamenii să se simtă somnoroși sau să-și piardă cunoștința. Greața și vărsăturile sunt un alt simptom potențial, dar dr. Dibra a spus că este rar ca tumorile cerebrale să declanșeze aceste simptome de la sine, fără alte semne. Ultimul simptom evidențiat de dr. Dibra sunt convulsiile sau crizele, o explozie bruscă de activitate electrică în creier care îi face pe oameni să tresară și să tremure necontrolat.

Ea a spus că astfel de evenimente sunt foarte frecvente în rândul pacienților cu tumori cerebrale, apărând la patru din cinci persoane. Deși aceste simptome pot apărea în multe tipuri de tumori cerebrale, dr. Dibra a dezvăluit și alte semne care ar putea indica locul exact în care se dezvoltă o tumoare. O creștere în lobul frontal, o parte a creierului care guvernează mișcarea și personalitatea, s-ar putea manifesta prin dificultăți de mers, slăbiciune pe o parte sau schimbări bruște de personalitate, a spus ea. Pe de altă parte, o tumoare în lobul parietal, o regiune a creierului care ajută la procesarea informațiilor, ar putea crea dificultăți în vorbire, citire sau scriere. În același timp, o tumoare în lobul temporal, care ne guvernează memoria și capacitatea de a transforma sunetele în informații, poate declanșa pierderi de memorie pe termen scurt și dificultăți de auz.

În cele din urmă, o tumoare în lobul occipital, partea creierului responsabilă de procesarea informațiilor vizuale, poate duce la modificări ale vederii sau la dificultăți în identificarea culorilor sau a dimensiunilor obiectelor. Dr. Dibra a declarat că un pacient care se confruntă cu oricare dintre simptomele de mai sus ar trebui să își contacteze medicul de familie pentru sfaturi și posibile teste și trimiteri. Deși este puțin probabil ca multe dintre aceste probleme să fie cancer, cu cât boala este depistată mai devreme, cu atât este mai ușor de tratat, așa că este important să fie verificată. Opțiunile de tratament pentru cancerele cerebrale variază în funcție de factori precum tipul de tumoare, momentul în care a fost descoperită și localizarea sa exactă în creier.

Chirurgia este adesea considerată prima opțiune de tratament, urmată de radioterapie pentru a elimina orice urmă de cancer rămasă, aceasta fiind uneori combinată cu chimioterapia, în funcție de pacient. Dr. Dibra a adăugat că medicii vor prescrie uneori steroizi pentru a reduce presiunea asupra craniului, precum și medicamente antiepileptice pentru a combate crizele înainte de operație. Peste 12.000 de pacienți din Marea Britanie sunt diagnosticați cu o tumoare cerebrală în fiecare an, aproximativ jumătate dintre aceste cazuri fiind canceroase. Glioblastomul, unul dintre cele mai mortale tipuri de tumori cerebrale.