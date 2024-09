Descoperirea mormântului lui Gilgamesh sa fi fost adevarata cauza a Războilui din Irak?

In aprilie 2003, arheologii din Irak au găsit mormântul pierdut al regelui Gilgamesh - subiectul celei mai vechi „cărți" din istorie. Gilgamesh era considerat a fi două treimi zeu, o treime om si era un gigant, descris ca un rege crud. Se crede ca facea parte dintre uriasii legendari mentionati in Biblie, ca fiind rezultatul impreunarii "ingerilor cazuti" (annunaki) cu "fetele omului", mentionati la fel si de scrierile in piatra din Sumer.

Arheologii au spus ca totul se potriveste conform scrierilor pentru a fi celebrul mormant al uriasului conducator, care a condus in Uruk cu 2500 de ani inainte de Cristos. Au facut toate diligentele pentru a sapa la adancime, dupa ce au scandat locul cu o tehnologie sofisticata, ce parea sa confirme existenta unui mormant la adancime, pe o suprafata destul de mare. Numai ca, la nici o luna dupa ce au anuntat descoperirea pe siteul Universitatii Harvard si se pregateau sa inceapa sapaturile a izbucnit razboiul din Irak. Dupa ce au preluat zona, se pare ca SUA a inceput in secret sapaturile, fapt care a condus si la un proces international referitor la una din tablitele sumeriene descoperite culmea in 2003, numita "Tablet of Dream".

Pare o coincidenta, numai ca imediat de la declansarea atacului armat, s-a sistat orice fel de sapaturi pe teritoriul Irak, dar, mai mult, Armata SUA a incercuit zona, si-a amplasat o tabara militara, a pus paza la locul respectiv si i-a evacuat fortat pe arheologi spunandu-le ca este obiectiv strategic. "E ca si cum SUA nu a dorit sa se faca aceasta descoperire istorica de o importanta deosebita. Teama de a nu se afla ca uriasii au existat si au condus lumea inainte de potopul biblic i-a determinat sa ne alunge din zona.", spunea seful arheologilor, Jorg Fassbinder, pt BBC.

Iata si relatarea BBC din aprilie 2003: "Epopeea lui Gilgamesh - scrisă de un savant din Orientul Mijlociu cu 2.500 de ani înainte de nașterea lui Hristos - comemorează viața conducătorului orașului Uruk, de la care Irakul își trage numele. Acum, o expediție condusă de germani a descoperit ceea ce se crede a fi întregul oraș Uruk - inclusiv, unde odată curgea Eufratul, ultimul loc de odihnă al celebrului său rege.

'Nu vreau să spun cu siguranță că acesta a fost mormântul regelui Gilgamesh, dar arată foarte asemănător cu cel descris în epopee', a declarat Jorg Fassbinder, de la departamentul bavarez al monumentelor istorice din Munchen, pentru emisiunea Science in Action a BBC World Service.

În carte - de fapt un set de tăblițe de lut inscripționate - Gilgamesh era descris ca fiind îngropat sub Eufrat, într-un mormânt aparent construit atunci când apele râului antic s-au despărțit în urma morții sale. 'Am găsit chiar în afara orașului, într-o zonă din mijlocul fostului râu Eufrat, rămășițele unei astfel de clădiri care ar putea fi interpretată ca un mormânt', a declarat Fassbinder."