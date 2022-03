Document: de ce vaccinarea copiilor intre 5-11 ani e inutila - protectia scade in 28 de zile la doar 12%!

Un studiu de ultima ora arata ca vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 5-11 ani este aproape ineficienta intrucat protectia fata de boala scade vertiginos in numai 28 de zile de la inoculare.

Studiul aparut in prestigioasa revista British Medical Journal (BMJ), pe care-l prezentam AICI, arata ca in 28 de zile eficienta a scazut de la aproximativ 60% (cat ofera maximum in cazul copiilor) la doar 12%, ceea ce este o protectie practic inutila, tinand cont si ca efectele adverse la vaccin in cazul copiilor pot fi cu mult mai riscante decat Covid in sine.

VIDEO AICI: