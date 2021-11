Dr. Socolov: "Valurile vin din 4 în 4 luni. Că atât ține protecția vaccinului. Valurile sunt ale vaccinaților!"

Medicul Cristian Socolov, doctor în științe medicale, susține că, dacă ne uităm la grafice, vom vedea că valurile de creșteri ale cazurilor Covid vin din patru în patru luni. Acesta consideră că motivul este legat de protecția oferită de vaccinurile actuale, care nu durează mai mult de 120 de zile. Și asta în timp ce imunitatea oferită de trecerea prin boală ține cel puțin doi ani.

Francezii au anunțat acum două zile, prin ministrul Sănătății, că populația trebuie să se aștepte să vină valul 5, fulger, într-o săptămână o să se instaleze și o să fie catastrofal, ne spune dr. Cristian Socolov, medic român care a profesat 10 ani în Franța.

De unde știe?

„Uitați-vă pe grafice. Valul vine în clipa în care trec patru luni de la vaccinarea în masă. Vaccinații nu fac rezistență la Covid decât patru luni, nu este o rezistență durabilă, cum are unul care a fost infectat. Exact ca la vaccinul gripal, care nu este eficace mai mult de 3 luni de zile. Eu am făcut în Franța antigripal la casele de bătrâni, unde se făcea în octombrie, și apoi în ianuarie aveam pneumonii de sus până jos, pentru că nu ținea mai mult de 3 luni de zile vaccinul. Așa este și cu vaccinul anti-Covid, nu are mai mult de 4 luni efect. Și sunt mulți vaccinați care ajung în spitale. Medicii din SUA au recunoscut că mor jumătate vaccinați și jumătate nevaccinați, iar israelienii au recunoscut că mor mai mulți vaccinați decât nevaccinați", a declarat dr. Cristian Socolov. Acesta mai susține că până nu se vor stabili originea, focarul, lupta în focar, tăierea căilor de transmitere, biologia virusului, la câte grade rezistă etc, nu se va termina pandemia.

De ce nu se opresc valurile?

Alexandru Rafila a anunțat sosirea valului 5 în România pe la jumătatea lunii ianuarie a anului viitor, făcând apel la vaccinarea părinților, dar și a copiilor, deși consideră că aceștia din urmă nu reprezintă o prioritate.

"De unde știe domnul Rafila de valul 5 și de unde știe că e iminent? Conform căror dovezi științifice? Are cunoștințe despre originea virusului? Are cunoștințe despre căile de transmitere? Are cunoștințe exacte despre biologia virusului (structura, creștere, înmulțire, descrețtere, contagiozitate)? De ce nu se acționează în focar, dacă cunoaște toate acestea?", se întreabă dr. Cristian Socolov. Valul 5 a fost anunțat și în Germania, autoritățile din această țară avertizând că este nevoie ca cel puţin 85% dintre persoanele cu vârsta între 12 şi 59 de ani şi 90% dintre persoanele de 60 de ani și peste să fie vaccinare cu schema completă.

"Dacă reducerea la minimum a contactelor sociale şi creşterea ratelor de vaccinare nu vor îmbunătăţi semnificativ situaţia, modelele actuale sugerează că ne vom confrunta şi noi cu al cincilea val de infecţii", a afirmat directorul Institutului Robert Koch, Lothar Wieler.

Certificatul verde, din nou pe tapet

Potrivit afirmațiilor lui Alexandru Rafila, certificatul verde va conţine dovada vaccinării, dovada trecerii prin boală sau dovada testării și că dovada pe baza testelor de anticorpi nu poate fi pusă în practică, pentru că nu ar exista un test de referinţe. "Noi vrem un certificat în funcţie de situaţia epidemiologică. Vrem să introducem certificatul după o creştere de 4 săptămâni. Iar când situaţia revine la normal, scoţi certificatul. Este ilogic să bagi în vârf de val certificatul verde. Nimeni nu va înţelege de ce bag certificatul verde când lucrurile revin la normal. Certificatul verde trebuie să prevină creşterea infecţiilor", a declarat Alexandru Rafila.