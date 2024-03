"Epidemia" misterioasă de cancer scoasă la iveală de diagnosticul Prințesei Kate. Cercetătorii sunt în căutarea cauzei unei „epidemii" de cancer misterioase care afectează tot mai mulți indivizi sub vârsta de 50 de ani. Apariția acestui diagnostic este tot mai frecventă, afectând chiar și personalități cunoscute, printre care se numără și recentul caz al Prințesei de Wales, care a atras atenția publicului.

Speculațiile privind boala de care suferă prințesa Kate nu s-au oprit nici după ce aceasta a dezvăluit că are cancer și că face chimioterapie. Secretomania familiei regale din ultimele săptămâni a alaimentat mai multe teorii ale conspirației referitoare la starea de sănătate a prințesei Kate.

