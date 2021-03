Femeie din Grecia gasita inconstienta pe o banca la 20 de minute dupa vaccinare. A murit la scurt timp, iar autoritatile asteapta rezultatul autopsiei

Ministerul grec al Sanatatii a ordonat o autopsie in urma mortii unei femei, in varsta de 63 de ani, dupa ce a fost vaccinata cu vaccinul AstraZenca-Oxford, vizat de suspiciuni grave in urma formarii unor cheaguri de sange, declara miercuri o sursa ministeriala pentru AFP.

Autopsia urmeaza sa stabileasca daca exista o legatura intre vaccinare si moartea femeii, precizeaza sursa ctata. Femeia - care a fost vaccinata marti dupa-amiaza, la un dispensar din Ilion, la perferia de vest a Atenei, a fost gasita inconstienta 20 de minute mai tarziu, pe banca, intr-un parc vecin, scrie presa greaca. Ea a fost transferata la dispensar, unde s-a constat decesul. Presa greaca scrie ca femeia suferea de diabet si alte boli cronice.

Vaccinul AstraZeneca-Oxford este vizat de restrictii in anumite tari. Grecia nu a suspendat niciodata vaccinarea cu vaccinul laboratorului farmaceutic suedezo-britanic. Insa Atena autorizeaza administrarea vaccinului AstraZeneca-Oxford doar persoanelor in varsta de pana in 65 de ani. Aproape toate cazurile de tromboza vizeaza femei tinere sau de varsta mijlocie. Suedia, Finlanda, Islanda, Franta si Canada au suspendat vaccinarea cu acest vaccin impotriva covid-19 a persoanelor mai tinere.