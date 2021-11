Festivalul vaccinarii! Studiul "Israel": serul Pfizer NU oferă imunitate de durata indiferent de vârstă. Se recomanda vaccinarea la 4 luni!

Persoanele care s-au vaccinat împotriva coronavirusului cu cele două doze ale vaccinului anti-Covid dezvoltat de Pfizer/BioNTech în lunile ianuarie și februarie au avut o probabilitate cu 51% mai mare de a contracta coronavirusul în luna iulie comparativ cu cei care s-au vaccinat în martie sau aprilie, potrivit unui nou studiu major realizat în Israel.

Jerusalem Post arata ca echipa de cercetători de la Institutul Kenyon din Ierusalim (KI) și de la Centrul de Cercetare și Inovare Maccabi din Tel Aviv (KSM) a realizat un studiu retrospectiv de cohortă care a comparat incidența infecțiilor în rândul persoanelor care s-au inoculat anti-Covid la începutul campaniei de vaccinare din Israel (ianuarie și februarie) și printre cei care s-au vaccinat două luni mai târziu (martie și aprilie). Studiul publicat în revista Nature a analizat peste 1,3 milioane de fișe medicale ale unor persoane imunizate cu vaccinul Pfizer/BioNTech.

Riscul infecției a fost semnificativ mai mare pentru persoane în funcție de cât de devreme s-au vaccinat, fiind observat și un trend de risc mai ridicat de spitalizare. Cercetătorii afirmă că rezultatele sunt consecvente cu alte studii făcute asupra acestui subiect, acestea arătând la rândul lor un declin al nivelurilor de anticorpi și compușilor din sistemul imunitar la 4-6 luni după vaccinare. Mai mult, vârsta persoanelor nu a avut niciun efect asupra scăderii eficacității vaccinului, adică protecția oferită de acesta a scăzut pentru toată lumea, nu doar în cazul vârstnicilor. „Eficacitatea vaccinului scade pentru toată lumea, potrivit studiului", afirmă dr. Barak Mizrahi, coordonatorul cercetării.

Mizrahi spune că eficacitatea vaccinului Pfizer a scăzut tot mai accentuat cu cât a trecut mai mult timp de la a doua doză. El mai spune că noul studiu arată că varianta Delta a reprezentat un factor mai puțin important decât s-a crezut în sensul că s-a presupus ca noua mutatie a redus eficienta vaccinului, dar se pare ca nu este asa. Mai ales ca vaccinul - care a fost conceput pentru varianta Alfa, mai putin contagioasa cu 50% - a avut efect si la doza a 3-a (booster) readucand eficienta spre 88-90%, ceea ce arata ca sporirea numarului de anticorpi la Sars-Cov-2 e eficienta indiferent de mutatie, deocamdata.

Studiul efectuat pe peste un milion de participanti arata că nivelurile de anticorpi scad și după doza a treia. Se mentioneaza aici ca si vaccinurile antigripale (pentru gripa sezoniera) ofera imunitate doar 3-4 luni (in perioada sezonului rece) si ca se fac anual, cand nu este epidemie sau pandemie. Ca atare, pentru o "incarcatura optima" de anticorpi in timp de pandemie se recomanda rapelul la macar 4 luni, daca nu chiar trimestrial. Cercetătorul israelian amintește că nivelurile de anticorpi nu sunt, însă, singurul factor când vine vorba de imunitate. "Oficialii vor trebui să analizeze dacă numărul de infecții va începe din nou să crească pentru a-și ajusta politicile de vaccinare", concluzionează dr. Barak Mizrahi.

Referitor la acest studiu si la concluziile enuntate de dr. Mizrahi, un grup de cercetatori britanici atrage atentia in British Medical Journal (BMJ) ca o vaccinare atat de deasa poate sa declanseze un sindrom denumit ADE (Antibody Dependent Enhacement), a carui explicatie este oferita in revista Nature legat de Sars-Cov-2. Practic, vaccinarea "in lanț" poate declansa o reactie de dependenta a sistemului inumitar care nu-si mai produce proprii anticorpi la alte tipuri de infectii virale sau microbiene si depinde de cei oferiti "din exterior" ca reactie la vaccinarea anti-Covid. Ceea ce inseamna ca se realizeaza o imunodeficienta asemanatoare celei induse de HIV, iar o banala raceala poate avea consecinte foarte grave in organismul acestor persoane. Se pune, deci, intrebarea: cat dedes si cata vreme se pote face aceste vaccinuri pentru a nu pune sanatatea in pericol?