Flavia Groșan: "O fază de groază la cabinet. A intrat, disperată, o doamnă cu soțul vaccinat și recent rapelat"

Medicul Flavia Groșan povestește pe pagina de socializare o fază de groază de la cabinet, actorii principali fiind o doamnă cu soțul vaccinat și recent rapelat.

„Astăzi o faza de groaza la cabinet. După ora 17 intra val vârtej in cabinet, disperata, o doamna cu soțul vaccinat si recent rapelat. De câteva zile febra. Ca tot omul, merge la un CT. Cand colo ce sa vezi. Sticla mata bazal bilateral. A început plimbarea printre spitale. A făcut o caterinca zdravăna peste tot pe unde a fost, cum adica, nu ne ati spus ca daca ne vaccinam nu mai facem Covid? Si pana la mine nu s au oprit. Domnul calm, cu o fata atât de frumoasa, nu intelegea ce i se întâmpla. Nici eu nu înțelegeam ce se întâmpla, sa rad, sa plâng. Mi am revenit repede si sper ca am luat cea mai buna decizie terapeutica de care am fost in stare in momentul respectiv. I am calmat, i am liniștit si râzând au ieșit victorioși si plini de speranța.

PS Totul nu este decat o comunicare corecta....

PPS Am pornit lampa UV, am blocat consultatiile 30 de minute si apoi am continuat", scrie Groșan pe Facebook.