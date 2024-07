Forme de energie necunoscute până acum, descoperite în atmosfera Pământului. NASA încearcă să găsească o explicație

Oamenii de știință de la Universitatea din Colorado au descoperit, în atmosfera Pământului, o serie de forme de energie ieșite din comun, sub forma literelor X și C. Potrivit unui studiu realizat împreună cu NASA, aceste formațiuni de energie apar în momente neașteptate și în locuri surprinzătoare. Ce sunt, de fapt?

Formele de energie se află la aproximativ 48-965 de kilometri în atmosferă și au fost detectate de instrumentul de imagistică GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk). Ionosfera se încarcă electric în timpul zilei atunci când este lovită de lumina soarelui, iar acest lucru creează benzi de plasmă care sunt influențate în continuare de câmpul magnetic al Pământului, arată datele publicate în The Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Studiile anterioare au arătat astfel de formațiuni energetice ieșite din comun după furtuni solare și erupții vulcanice mari, dar datele din acest nou studiu arată că acestea se pot forma și în așa-numitele „perioade de liniște", sugerând că sunt implicați factori mai localizați. O altă descoperire care i-a nedumerit pe oamenii de știință este apariția bulelor în formă de C și în formă de C inversat în plasmă. Se crede că aceste forme sunt create de vânturile de pe Pământ, la fel cum direcțiile vântului ar putea determina modul în care se înclină un copac.

Plasma din ionosferă este esențială pentru ca undele radio să poată călători pe distanțe lungi, iar descoperirile din acest domeniu ne îmbunătățesc înțelegerea modului în care funcționează radioul și GPS-ul. Perturbări ale ionosferei precum cele observate aici ar putea avea un impact asupra infrastructurii importante de comunicații și navigație, scrie gadgetreport.ro.

Acest studiu și datele GOLD ne oferă un alt exemplu al modului în care îmbunătățirea tehnologiei și inovațiile în cercetarea științifică ne ajută să înțelegem mai multe despre Pământ și Universul din jurul său - chiar dacă acestea se schimbă și evoluează constant „Faptul că avem forme foarte diferite de bule atât de apropiate ne spune că dinamica atmosferei este mai complexă decât ne așteptam", spune astrofizicianul Jeffrey Klenzing de la Goddard Space Flight Center al NASA, care nu a fost implicat direct în studiu.