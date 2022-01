Fost șef al SIE: Vladimir Putin a simțit slăbiciunea Europei. Cei care trebuie să-i răspundă sunt tot mai slabi

Fostul șef operativ al SIE, Silviu Predoiu, susține că președintele Rusiei, Vladimir Putin, a simțit slăbiciunea liderilor din Europa și SUA, iar asta îi dă curaj să forțeze situația în Ucraina. Predoiu arată faptul că Vladimir Putin are orgoliu și vrea să redea Rusiei puterea de mare imperiu.

„Și mai ales că dă semne în avans cu ceea ce vrea să facă. Lumea vrea să știe la ce să se aștepte și dacă reprezintă o amenințare. Mi se pare absolut justificat interesul și încercarea de a ghici. Mă sperie puțin acest termen a ghici pentru că foarte mulți ghicesc. Ghicești când nu ai informații, ghicești când nu ești capabil să integrezi datele pe care le ai. Și totuși foarte mulți își dau cu presupusul în legătură cu ceea ce se va întâmpla mai departe. Mi se pare că este o disproporție uriașă între Rusia lui Putin de astăzi și Occident. Putin nu este mai puternic sau mai bun decât a fost, este o persoană relativ constantă. Problema noastră este că cei care ar trebui să-i răspundă lui Putin sunt tot mai slabi pe zi ce trece.", spune Silviu Predoiu.

„Spuneam la un moment că cel mai bun predictor pentru acțiunile viitoare ale omului sunt acțiunile lui trecute. Experiența lui de viață. Putin a fost ofițer de informații și ăsta este un șablon care nu se pierde. Ești învățat să gândești într-o anumită paradigmă, să-ți pregătești un plan de acțiune și să-i dai drumul când se întrunesc condițiile prielnice pentru a duce cât mai aproape de reușită. Putin gândește în acest fel. Se vede clar că el are pași pregătiți, la orice pas făcut de Occident, el răspunde prompt. Sărăcia bagajului diplomatic occidental în raport cu Rusia este aproape dezarmantă. Avem o problemă cu răspunsul la Putin.", afirma fostul ofiter SIE.

„Nu! Problema lui nu este una de securitate, este una de imagine și de orgoliu. El le-a promis rușilor o revenire la statutul Rusiei de putere imperială, nu comunistă, de putere și influență. Putin vrea să se vorbească despre el. Nici măcar nu am vorbit despre el ca o amenințare până când nu s-a întâmplat asta. De vreun an de zile, brusc, toată lumea se uita la China. China era amenințarea pentru SUA, pentru NATO, China era puterea în devenire. Fraților, dar de mine nu mai vorbește nimeni? De mine ați uitat? (...) În momentul de față, Putin nu are echivalent pe măsură care să-i răspundă, iar situația actuală este rezultatul unei suprapuneri nefericite a incapacității și indeciziei faptice a SUA, a incapacității UE de a vorbi pe o singură voce când este vorba de amenințarea Rusiei, de provocare. Toate aceste două elemente, suprapuse pe profilul de personalitate a lui Putin - o persoană dominantă, ambițioasă, hotărâtă, cu obiective clare pentru el, bine definite", mai spune Predoiu.