Hodorkovski reacționează după investigația care a arătat legăturile dintre un șef de campanie al lui Geoană și un afacerist rus VIDEO

Unul dintre liderii opoziției din Federația Rusă, fostul oligarh Mihail Hodorkovski, le-a transmis românilor că trebuie să țină cont, atunci când își vor alege președintele, de investigația internațională care a arătat legăturile dintre un fost șef de campanie și un afacerist din Federația Rusă.

„Mircea Geoană, numărul doi din NATO, candidează la președinția României și îl critică pe Putin. Cu toate astea, partenerul de afaceri al unui consilier de-ai lui Geoană are legături directe cu Kremlinul", a transmis Mihail Hodorkovski pe X (fostul Twitter), citând investigația internațională. Hodorkovski a mai amintit de vizitele pe care Mircea Geoană le-a avut în anul 2009 în Moscova.

„Este destul de șocant că NATO nu ar lua în calcul astfel de informații atunci când numește persoane în astfel de funcții înalte. Românii ar trebui să țină cont de acest lucru atunci când se vor duce să își aleagă președintele", a mai comentat unul dintre liderii opoziției ruse.

Reacția liderului de opoziție din Federația Rusă vine după ce jurnaliști din rețeaua The Organized Crime and Corruption Project (OCCRP) au publicat o investigație legată de legăturile unui fost șef de campanie al lui Mircea Geoană și un afacerist din Rusia.

Concret, aceștia arată că Rareș Mănescu, fost primar din Sectorul 6, a înființat o firmă alături de un om de afaceri rus în timp ce se ocupa de campania lui Mircea Geoană pe vremea în care acesta era secretar general adjunct la NATO. Mai multe detalii, pe larg, aici.

Pentru această investigație au colaborat jurnaliști de la Context.ro (din România), Delfi (Estonia), Dossier Center (înființat de Hodorkovski, Federația Rusă), Rise Moldova și reporter.london.

Mihail Hodorkovschi este un fost oligarh rus care a petrecut 10 ani în închisoare, între 2003 și 2013, pentru acuzații de fraudă și escrocherie. A fost considerat un prizonier politic, văzut drept cel mai cunoscut opozant al lui Vladimir Putin, după moartea lui Aleskei Navalnîi.

Grațiat în 2013, Hodorkovschi, care acum trăiește în exil, l-a criticat constant în ultimii ani pe Vladimir Putin, iar acum promovează cartea „Cum să omori un dragon: Construirea unei noi Rusii după Vladimir Putin", scrisă de el.

Fostul oligarh se implică acum în societatea civilă din Federația Rusă. În 2023, a promovat pe contul său de X (fostul Twitter) o declarație a Forțelor Democrate din Federația Rusă, cerând, printre altele, încetarea invaziei din Ucraina, retragerea lui Putin de la conducerea țării și eliberarea prizonierilor politici.

În anul 2009, presa relata despre o vizită privată pe care Mircea Geoană a avut-o la Moscova, când era președinte al Senatului, unde s-a întâlnit cu un consilier al fostului președinte rus Dmitri Medvedev (propagandist rus cunoscut în ultimii ani pentru amenințările transmise, inclusiv la adresa României. În prezent este vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse).

Întâlnirea din aprilie 2009 ar fi fost aranjată de un afacerist rus care atunci avea interese în domeniul energetic din România și despre care s-a scris că a făcut parte din GRU.

„Nu pot decat sa va confirm ca Mircea Geoana a fost la Moscova. Ca sa aveti imaginea completa, aduceti-va aminte ca dupa luna aprilie, am spus „e bine ca pleaca din CSAT". Aveam in vedere exact acest lucru, nu poti sa fii vicepresedinte CSAT si sa pleci la intalniri organizate la Moscova fara sa informezi presedintele CSAT", a fost reacția fostului președinte Traian Băsescu, în 2009, la postul B1 TV.

Ulterior, în 2011, scurgerea de date Wikileaks scotea la iveală o telegramă prin care Ambasada SUA de la București nota că „un mare mister este modul cum abordează Geoană Rusia" și menționa existența a două vizite secrete la Moscova. Geoană nu a oferit o reacție cu privire la aceste acuzații.

„Desi Geoana se confrunta cu critici dupa dezvaluirea a doua vizite secrete la Moscova in 2009, campania sa n-a fost afectata de subiect. Calatoria cea mai recent dezvaluita a implicat faptul ca Geoana s-a dus la Moscova cu avionul oligarhului Sorin Ovidiu Vantu", potrivit telegramei care a apărut în Wikileaks.

Mircea Geoana, NATO's No. 2, is running for Romanian president and criticizes Putin



Yet his aide's Russian business partner has direct ties to Kremlin



Disturbing contradictions brought to life by the @dossier_center pic.twitter.com/cOwtoyMpBo