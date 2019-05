Iata propunerea facuta de Emmanuel Macron, dupa Summit-ul de la Sibiu

Politicile de suveranitate, de securitate si de vecinatate reprezinta viziunea noastra despre viitor, a precizat joi Emmanuel Macron, presedintele Frantei, cu ocazia summitului de la Sibiu, pentru reformarea Spatiului Schengen, informeaza Monitorul Apararii si Securitatii.

"Avem politicile de suveranitate, de securitate si de vecinatate - despre care am discutat pe larg astazi - acestea trebuie sa faca parte din viziunea noastra despre viitor. Europa nu este o insula, ci se confrunta cu riscuri, cu oportunitati, in orice caz exista actiuni care nu sunt deloc in resortul nostru. Ideea este ca este important sa avem parteneriate constructive cu zonele din vecinatate si sa avem o aparare adecvata a frontierelor, deoarece protejarea cetatenilor nostri trebuie mentinuta. Astfel ca o axa esentiala pentru configurarea politicilor europene este aceasta politica buna pentru dezvoltarea securitatii si apararea frontierelor. Din punctul meu de vedere, aceasta politica trebuie sa se axeze pe un parteneriat puternic cu Africa; am facut multe in ultimii ani, si cred ca nu vom putea gestiona potentialele riscuri si potentialele oportunitati pentru Europa daca nu vom avea mai multi parteneri si un parteneriat echilibrat cu continentul african. Din punctul meu de vedere, acestea trebuie sa fie prioritati", a declarat Emmanuel Macron, la incheierea reuniunii informale a Consiliului European.

De asemenea, presedintele Frantei a subliniat faptul ca pledeaza activ alaturi de alti colegi pentru o reformare a Spatiului Schengen. "In plus, Europa trebuie sa fie mai lucida si mai eficienta in protejarea intereselor si a frontierelor, astfel ca pledez activ alaturi de alti colegi pentru o reformare a ceea ce numim acum Spatiul Schengen. Am observat limite, incapacitatea pe care am avut-o in ultimele luni. Trebuie sa revenim asupra directivelor si procedurilor, trebuie sa redifinim un spatiu comun, in acest spatiu trebuie sa avem politici comune in materie de azil pentru a evita toate dezechilibrele; trebuie sa avem o politica unitara si eficienta in privinta frontierelor comune si trebuie sa avem o solidaritate reala in acest spatiu, pentru ca nu trebuie sa preia sarcinile doar tarile care primesc imigranti sau tarile cele mai atragatoare din acest spatiu. In prezent, Spatiul Schengen nu mai functioneaza in mod eficient, astfel ca trebuie reformat, regulile trebuie aplicate in totalitate si trebuie sa efectuam o reforma in mod exigent", a subliniat Macron.