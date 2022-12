Idei de cadou de Secret Santa la 50 lei

In companii este perioada in care se organizeaza traditionala tombola de Craciun asa ca multi sunt in cautare de idei de cadou de Secret Santa. 50 lei este un buget rezonabil ca sa iei ceva dragut dar nu foarte costisitor pentru colegul al carui Mos Secret vei fi. Iar daca anul acesta vrei sa-i daruiesti ceva memorabil, ti-am pregatit mai jos o lista cu experiente cadou de Secret Santa la 50 de lei.

Secret Romania, o agentie de turism din Bucuresti specializata in tururi pentru straini, are in portofoliu o serie de jocuri de explorare prin marile orase ale Romaniei ce pot fi daruite de Secret Santa. Acestea sunt dezvoltate sub forma de vanatoare de comori pe diverse teme si se parcurg cu telefonul mobil, ghicitorile si indicatiile de mers fiind primite in aplicatie.

Prin ele, participantii descopera bucati de istorie si povesti interesante despre locurile vizitate. Este ca un tur ghidat, dar construit sub forma de joc. Acestea se gasesc pe shop.secretromania.com si pot fi parcurse in orice zi si la orice ora.

Dar hai sa vedem ce s-ar potrivi pentru colegii tai:

Colegul familist:

Daca cel caruia vrei sa-i oferi o experienta are familie, poti alege un treasure hunt in Bucuresti potrivit pentru copii sau unul la munte.

Herastraul cu povesti este un traseu tematic prin fostul parc Herastrau din Bucuresti, actualul Regele Mihai I, construit special pentru familiile cu copii. Acesta ii va da posibilitatea sa redescopere basmele copilariei in timp ce se bucura de o plimbare in aer liber.

Treasure hunt in Sinaia regala are ca tema regalitatea. Traseul a fost conceput astfel incat sa treaca pe la cladirile faimoase din statiune, dar si prin cotloane stiute doar de localnici, in timp ce dezvaluie intr-un mod inedit istoria regalitatii in Romania.

Daca adauga si o noapte de cazare la o pensiune cu piscina si loc de joaca pe Valea Prahovei va avea un sejur de vis!

Colegul pasionat de calatorii

Daca ai de daruit ceva unui coleg pasionat de calatorii, sigur il vei incanta cu orice traseu ai alege. Un traseu in orasul lui il va face sa se simta turist acasa, iar daca traseul ales va fi in alt oras ii va da motiv sa porneasca la drum. Un treasure hunt in Bucuresti sau in Sibiu este o alegere excelenta.

Misterele Centrului vechi este un joc de descoperire care il va purta pe la principalele atractii din Centrul vechi al Bucurestiului si ii va spune povestile lor ascunse: cine a fost primul dublu-spion din Romania, care este istoria lupoaicei de la intrarea pe Lipscani si multe altele.

Sibiu se bucura de 2 trasee tematice. Sibiul medieval merge pe urmele vechilor fortificatii ce au aparat orasul in timpuri medievale si dezvaluie pe rand povestea turnurilor vechi intalnite. Secretele Sibiului il duce pe la cele mai cunoscute atractii din centru oferindu-i detalii inedite despre acestea.

Un coleg pe care nu-l cunosti asa bine

Se intampla uneori sa nu stii multe detalii despre colegul pe care l-ai extras. In acest caz, ii poti darui un traseu popular care se potriveste mai multor gusturi.

Comori ascunse in Parcul Carol este un tur auto-ghidat tip treasure hunt creat pentru familii si exploratori pasionati de locuri mai putin stiute. Dureaza aproximativ o ora si jumatate si ii dezvaluie o replica a cetatii Poenari a lui Vlad Tepes, statui interesante din parc si multe detalii istorice.

Vanatoare de comori in Brasov porneste pe traseul fortificatiilor medievale din Brasov, povestind istoria veche a orasului si legendele lui urbane intr-un traseu de 3 ore. Itinerariul include principalele atractii din Brasov, dar si locuri mai putin cunoscute.

Aceste trasee tematice sunt in limba romana si se desfasoara exclusiv pe afara.

Dupa achizitionarea traseului dorit primesti pe email brosura traseului si un cod unic de acces, valabil pe un telefon. Un telefon este suficient pentru un grup de 1-4 persoane. Printeaza brosura si ofer-o cadou impreuna cu codul unic.

Nu-ti mai bate capul sa alergi prin magazine anul acesta. Ai la indemana aceste experiente cadou de Secret Santa la 50 lei care sigur vor bucura orice coleg ai nimerit.

