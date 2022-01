Imaginea sumbră a revoltelor înăbușite din Kazahstan: "Erau lunetiști care trăgeau, exact în cap, în inimă"

Aigul Pavel, activistă kazahă pentru drepturile omului care trăieşte în Galaţi, a ajuns în România după ce a început să fie persecutată de regimul din Kazahstan.

"În 2018, pentru că am dat like și am postat o publicație a politicianului de opoziție aflat în exil Mukhtar Ablyazov, am fost chemată la secția de poliție și amenințată cu urmărirea penală. Înainte de fiecare miting pașnic, am fost urmărită de poliție și de ofițeri ai Comitetului Național de Securitate (servicii secrete) în fața casei mele."

"Am venit în România în decembrie 2019, pentru că m-am căsătorit cu un român. L-am întâlnit când lucra la Atyrau, în Kazahstan, în 2016. Aici, în Galați, sunt implicată în activități legate de drepturile omului. Ajut la protejarea drepturilor compatrioților mei din Kazahstan."

"Poporul kazah este unul dintre cele mai sărace. Nu credeți în imaginile frumoase, în prezentările de pe Instagram! Totul este o minciună. 85-90 la sută dintre kazahi au un salariu de 150-200 de euro pe lună. Cum poți trăi cu astfel de bani? Aproape toate persoanele apte de muncă din Kazahstan au credite ipotecare. Băncile lui Nazarbaiev acordă împrumuturi cu dobânzi foarte mari. Oamenii s-au săturat să trăiască în atâta sărăcie, neputință și propaganda autorităților ca și cum totul ar fi bine în țara noastră", spune Aigul Pavel, într-un interviu pentru Viața Liberă.

Despre protestele izbucnite la începutul anului 2022, activista spune: "Armata a împușcat pe oricine, indiferent dacă era protestatar sau simplu trecător. Avem o mulțime de informații despre moartea unor cetățeni obișnuiți - mame, copii, șoferi de taxi, pensionari etc. O fată a avut jumătate de față spulberată de militari în timpul focurilor. O femeie care căuta medicamente pentru nou-născutul ei, în noaptea de 5 ianuarie, a fost împușcată direct în cap. Sângele ei a curs pe tot trupul copilului ei, pe care îl alăpta în acel moment.

Cel mai grav este că nu erau gloanțe rătăcite. Erau lunetiști care trăgeau, exact în cap, în inimă. Mulți protestatari pașnici au murit din cauza gloanțelor în cap și în inimă".