Afaceriștii din jurul lui Bolojan. All inclusive capii mafiilor imobiliară și funciară din Oradea (II)

În ultimii 15-16 ani, perioadă care coincide cu era Bolojan de la Primăria Municipiului Oradea și de la Consiliul Județean Bihor (2008-2024), care a fost bine alimentată cu fonduri guvernamentale și europene, la Oradea s-au structurat o mafie imobiliară și o mafie funciară dintre cele mai mari din țară, depășite poate doar de cele din capitală și din județul Ilfov.

Cum a fost posibil ca urbea de pe Crișul Repede să devină un rai al dezvoltatorilor imobiliari și al samsarilor de terenuri? Pentru că au beneficiat de concursul substanțial al factorului politico-administrativ, predominant liberal, al unor funcționari publici cu funcții de conducere importante din administrația publică locală (Primărie, Prefectură, Consiliul Județean) și din instituții deconcentrate ale statului, îndeosebi din Oficiul Județean de Publicitate Imobiliară (OJCPI) Bihor. Și pentru că au beneficiat, pe de altă parte, de concursul la fel de substanțial al unor avocați, notari, executori judecătorești și judecători (îndeosebi cu statut de soții ale avocaților cei mai implicațiracolați și cointeresați, dar și al unor foști șefi locali de servicii secrete.

Astfel, în această eră, beneficiind de sprijinul și de protecția factorului politico-administrativ Ilie Bolojan și al acoliților acestuia, au prosperat substanțial trei oameni de afaceri: Ștefan Kopanyi (patronul grupului de firme PRIMA, profilat pe construirea de locuințe), Sandu Pop (patronul grupului SAPIENT, profilat pe real estate) și Beniamin Rus (patronul grupului SELINA, profilat pe construire și modernizare străzi, poduri, pasaje și construcții edilitare și industriale). Concomitent, au prosperat marii samsari de terenuri din Oradea, Mihail Pater și Bernhard Kubon. Pe lângă Bolojan, au mai valsat Zoltan Teszari, patronul miliardar al grupului DIGI, specializat pe telecomunicații, și Ioan Crișan, boss-ul cooperației de consum din România, care deține, cu susținere liberală, funcția de președinte al CENTROCOOP de 20 de ani (după ce anterior a fost președintele UJECOOP Bihor). În jurul primarului Bolojan s-a înfiripat o încrengătură de afaceri și afaceriști raportat la care principalii primari condamnați din România, ca Dumitru Sechelariu de la Bacău, Radu Mazăre de la Constanța, Cătălin Cherecheș de la Baia Mare sau Sorin Oprescu de la București, par mici copii.

Moșierul Kubon, complicele lui Pater și favorizatul Primăriei Oradea

Mihail Pater mai are un colaborator important, cu statut de coordonator și finanțator, un fel de supervizor, în persoana cetățeanului german Bernhard Kubon, cu domiciliul în orașul Saaldorf din Germania și cu reședință în România, în localitatea Husasău de Criș, la casa părintească a lui Pater. "Austriacul" Pater s-a combinat cu neamțul Kubon de vreun deceniu încoace. Conform datelor furnizate de Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, până în septembrie 2022 intrepridul cetățean german a reușit să obțină și să dețină nu mai puțin de 281 de terenuri în municipiul Oradea și în localități limitrofe de mare interes imobiliar, respectiv în Paleu, Sânmărtin, Borș, Oșorhei și Lugașu de Jos. Toate aceste terenuri figurează pe persoana fizică autorizată KUBON BERNHARD PFA, care are sediu declarat tot în satul Husasău de Criș, în casa în care locuiește tatăl lui Pater. Curios și dubios este că lăcomosul Kubon nu a captat nici atenția Primăriei Oradea sau a Prefecturii județului Bihor nici atenția Fiscului și a SRI, având în vedere că o cumpărare atât de masivă de terenuri poate reprezenta o vulnerabilitate pentru securitatea națională.

Conform unor surse bine informate, Bernhard Kubon a făcut achiziții importante de terenuri și în alte state europene, cum ar și Austria, Ungaria și Slovacia, rezultând că acesta dispune de sume fabuloase de bani, cu o proveniență deocamdată necunoscută. Terenurile din Oradea și din localitățile limitrofe au fost achiziționate prin fraudarea legii cu contracte de întreținere, contracte de împrumut garantate cu ipoteci, acte de dare în plată sau donații, prin care a fost eludată plata taxelor aferente la valoarea reală a acestora. Se vehiculează că ar spăla banii mafiei ruse, dar nu este exclus să ruleze banii unor politicieni și birocrați de la Bruxelles, având în vedere protecția de care se bucură în România. Nu este exclus să fie o săgeată a compatrioatei sale Ursula von der Leyen. Cert este că Pater și Kubon au beneficiat de cei mai mulți bani de la Primăria Oradea. De exemplu, printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 27 noiembrie 2022 a fost aprobată cumpărarea, la un preț de aproape 700 000 de euro (mai exact, 681.840 de euro), a unui teren pe care Kubon l-a dobândit în mod fraudulos în zona Lotus, cu ajutorul lui Pater, la un preț de circa 20 de ori mai mic. La fel de dubios este faptul că prețul a fost achitat de Primăria Oradea a doua zi (28 noiembrie 2022), deși hotărârea nu fusese redactată și nu fusese validată de Prefectura județului Bihor prin controlul de contencios administrativ.

Pe rolul Tribunalului Bihor există procese prin care megaescrocii Pater și Kubon, reprezentați de un avocat arestat și condamnat pentru trafic de influență cu circa două decenii în urmă, solicită Primăriei Oradea despăgubiri exorbitante, de ordinul zecilor de milioane de euro, pentru care invocă o pretinsă nefolosință unor terenuri obținute prin modul de operare patentat. Pater și Kubon au închiriat mai multe terenuri companiei austriece STRABAGG care le-a exploatat pentru nisip și pietriș și le-a transformat în lucii de apă, fără să se solicite și să se obțină permise de exploatare. Pater este suspectat că ar fi obținut prin amenințare și înșelăciune terenuri din cadastralele Lotus de la doi frați având numele Petraș, oameni de o condiție socială modestă, din care unul a decedat în mod suspect, iar celălalt a dispărut. Instituțiile statului nu au efectuat nicio investigație cu privire la moartea respectiv dispariția suspectă a fraților Petraș. În plus, Pater este bănuit că ar fi fost implicat împreună cu apropiați de-ai săi în sechestrarea unor persoane, pentru a acapara terenuri, societăți comerciale cu active valoroase sau alte avantaje materiale.

Filiera de la primărie

În urma investigațiilor intreprinse, am stabilit că austro-românul Pater are conexiuni cu angajați și șefi de la anumite direcții și servicii ale primăriei orădene (sistematizare, urbanism, fond funciar, juridic), precum și cu secretarul general al acesteia. Susnumitul a racolat prin acte de corupție minimum un funcționar din fiecare compartiment al Primăriei Municipiului Oradea care avea atribuții în procesul de retrocedare a terenurilor. Potrivit surselor noastre, Mihail Pater ar fi avut relația cea mai apropiată cu fosta șefă a Direcției Juridice din Primăria Oradea, Eugenia Borbei, actualmente secretar general al Municipiului Oradea. care a fost una din colaboratoarele cele mai apropiate ale primarului Ilie Bolojan. Aceasta a devenit funcționara din primărie cea mai apropiată și mai căutată de capii mafiei samsarilor de terenuri din Oradea. În 2013 a fost suspendată din funcția de șefă a Comisiei Juridice după ce a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Concret, i s-a imputat că ar fi împiedicat comisia locală de fond funciar să emită un titlu de proprietate pentru un teren câștigat în instanță de moștenitorul titularilor, pentru că era folosit de niște prieteni ai părinților săi. Instanța de judecată a decis trimiterea cauzei spre competentă soluționare DNA Oradea, dar vajnicii procurori anticorupție din "unitatea de elită" din vestul țării au clasat dosarul pe Crișul repede înainte, cu motivarea hilară că fapta nu este prevăzută de legea penală.

După ce, în mod suspect, a reușit să scape necondamnată, în pofida acestor probleme de conduită infracțională și imorală, jupânul Bolojan nu numai că nu s-a debarasat de Eugenia Borbei, ci a promovat-o secretar general al UAT Municipiul Oradea, a treia funcție în nomenclator după cele de primar și viceprimar. Bănuim că a fost considerată indispenabilă atât de conducerea primăriei cât și de mafia samsarilor de terenuri. Borbei și subalternii săi juriști sunt acuzați de orădeni că, datorită complicității sau neglijenței, municipalitatea a pierdut o mare parte din terenurile deținute în proprietate în zona Salca, care au fost alocate pentru proiectul unei zone de agrement și recreere în mandatul primarului Petru Filip și relocate pentru proiectul Grădina Urbană Nufărul sub primarul Ilie Bolojan. Aceste terenuri au fost retrocedate foștilor proprietari și acaparate de samsari imobiliari, de la care au fost cumpărate de primărie la prețuri mult mai mari, fiindcă juriștii acesteia nu au făcut demersurile necesare pentru înscrierea acestora din domeniul privat în domeniul public al municipiului Oradea.

Sluga de la Cadastru

Pater și acoliții săi au fost apropiați și favorizați și de actualul prefect al județului Bihor, Marcel Dragoș, de profesie inginer topograf, care a fost propulsat în această funcție în vara anului trecut de către Ilie Bolojan, care s-a prevalat de funcțiile de președinte al PNL Bihor și de prim- vicepreședinte național al partidului galben. Dragoș are un trecut neguros în funcțiile de director al Direcției Fond Imobiliar din Primăria Oradea și de inginer șef și director al Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OJCPI) Bihor, în care a fost un jolly-joker al mafiei funciare locale. Înainte de a fi numit prefect, a ocupat funcția de viceprimar al municipiului Oradea, în care a avut sub coordonarea sa Direcția Fond Imobiliar.

Primarul Florin Birta, succesorul și marioneta lui Bolojan la Primăria Oradea, neagă că ar fi semnat contractul de vânzare-cumpărare a terenului pentru care tandemul Kubon-Pater ar fi obținut 681.000 de euro, existând indicii că acesta ar fi fost semnat pentru primar de viceprimarul Marcel Dragoș. Un indiciu în acest sens este faptul că proiectul de hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea acestui contract este semnat pentru de viceprimarul Dragoș. În perioada respectivă era singurul viceprimar în funcție întrucât Arina Moș fusese propulsată, cu câteva zile înainte, senator în Parlamentul României, pe un loc vacantat.

Contabilă de la primărie

Eugenia Borbei și Marcel Dragoș nu au fost singurele cârtițe din administrația publică locală ale tandemului Pater-Kubon. O cârtiță importantă a fost Alina Silaghi, de profesie expert contabil, care a deținut funcția de director al Agenției de Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Oradea, care administra și parcurile industriale construite în urbe. Alina Silaghi a fost promovată în această funcție de Ilie Bolojan și s-a aflat în cercul apropiat al acestuia. Potrivit unor surse, Alina Silaghi ar fi fost contabila firmei lui Kubon, mai exact a KUBON BERNHARD PFA, existând bilanțuri contabile semnate de aceasta. În plină glorie, Alina Silaghi a demisionat intempestiv de la șefia Agenției de Dezvoltare Locală la începutul lunii august 2024, respectiv cu un an în urmă, fără o motivație concludentă și coerentă. Probabil că cineva a avertizat-o că se strânge cercul.

Tandemul austro-german a mai avut cârtițe importante în Direcția Patrimoniu Imobiliar din Primăria Oradea, cum ar fi fostul director Cristian Beltechi și fostul director-adjunct Cristian Norocel Popescu. Totodată, tandemul a fost protejat de foști șefi locali de servicii secrete și a fost ajutat de avocați agreați de primăria de-a pururi a lui Bolojan, ale căror soții sunt judecătoare, unele cu funcții cheie, la Curtea de Apel Oradea, asupra cărora vom reveni într-un articol următor.

La Cotroceni, alături de Nicușor și Iliuță

Cireașa de pe tort este faptul că cei doi capi ai mafiei imobiliare respectiv mafiei funciare de la Oradea, Ștefan Kopanyi și Mihail Pater, au participat, la patru ace, la festivitatea de instalare a actualului președinte al României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Amândoi au fost imortalizați dând mâna cu acesta cu ocazia predării ștafetei și a palatului de către președintele interimar Ilie Bolojan. Putem bănui cine i-a introdus la Palatul Cotroceni. Potrivit unor ofițeri SPP experimentați, este o breșă de securitate inadmisibilăpenetrarea unor astfel de personaje venale și penale în palatul și în anturajul prezidențial. Este mai mult decât evidentă compromiterea președintelui Nicușor Dan. Aproape sigur că acești capi mafioți au fost și sponsori ai novicelui președinte, pe filiera președintelui interimar al PNL și al României. Cum au reușit să-i scape astfel de vectori periculoși și compromițători generalului Lucian Pahonțu, aflat de două decenii la șefia SPP și deținând titlul de campion mondial sub acest aspect? Să fi ajuns nea Lucică o gloabă, taman când au ajuns globaliștii protejați în fruntea bucatelor? Așteptăm ca Administrația prezidențială și SPP să ofere explicații cu privire la prezența lui Pater și Kopanyi la ceremonia de instalare a președintelui Nicușor Dan.

Mihail Pater crede că a dat o lovitură puternică de imagine prin prezența sa la instalarea actualului președinteși că va beneficia de acum înainte de o imunitate sporită. Împotriva sa au fost formulate mai multe plângeri penale în ultimii ani, dar aproape toate au fost clasate. El speră să beneficieze de imunitatea totală de care a beneficiat Ilie Bolojan atât în perioada de glorie a unității de elită a DNA de la Oradea cât și ulterior. Un exemplu este un dosar înregistrat inițial la Serviciul Teritorial Oradea al DNA privind afacerea Salca, care este catalogată cel mai mare și insidios parandărăt de după instalarea administrației locale Bolojan și pe care o vom prezenta en-detail în curând Denumirea vine de la zona în care este preconizată realizarea proiectului Grădina Urbană Nufărul din Oradea, cu o finanțare europeană de 26,5 milioane de euro. Pater a fost prim-solist în rândul samsarilor care au acaparat terenuri în zonă, profitând de larghețea manifestată de primărie.

DNA Oradea a emis soluție de clasare pentru primarul Bolojan, viceprimari și alți reprezentanți ai primăriei și a declinat cauza la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea pentru a efectua în continuare urmărirea penală față de un dezvoltator imobiliar și opt notari publici implicați. Procurorul căruia i-a fost repartizat dosarul, Dida Naghiu, a decis trimiterea în judecată a acestora, emițând rechizitoriu în cauză, dar acesta a fost infirmat de prim-procurorul Monica Matei. Procuroarea Naghiu a emis al doilea rechizitoriu, dar și acesta a fost infirmat de șefa sa, care i-a luat dosarul și a mutat-o de la Secția de urmărire penală la Secţia judiciară. Naghiu a contestat măsura în justiţie, iar procesul a fost strămutat la Tribunalul Cluj, care i-a admis contestaţia, ca primă instanţă, la Curtea de Apel Cluj. Bolojan, viceprimarii şi notarii au scăpat deocamdată basma curată.

Valer Marian