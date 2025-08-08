Pilonul II: Străinii au liber la banii românilor
Postat la: 08.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Pe vremea când Liviu Dragnea a vrut să modifice la fel regulile privind pensiile private, românii au ieșit în stradă. 171 de miliarde de lei, contribuţiile a 8,3 milioane de români, vor fi confiscate de guvern şi date pe mâna unor firme, cele mai multe străine, care vor realiza profituri uriaşe doar pentru că vor primi banii celor 8,3 milioane de nefericiţi. Statul nu va câştiga nimic, deficitul bugetar nu are nicio legătură cu asta.
Guvernul Ilie Bolojan a lansat proiectul de lege care reglementează plata pensiilor private Pilon II și III, la 17 ani de la înființarea sistemului. Noua legislație aduce schimbări majore în modul în care românii își vor putea încasa economiile acumulate pentru pensie. Una dintre cele mai importante modificări este eliminarea retragerii integrale a activului acumulat într-o singură tranșă. În schimb, viitorii pensionari vor putea opta pentru plăți lunare programate pe o durată de 10 ani sau pentru pensii viagere, plătite până la finalul vieții.
Pur şi simplu, infama coaliţie pentagonală PNL-PSD-USR-UDMR-minorităţi a decis, fără să îi întrebe pe cei 8,3 milioane de proprietari ai contribuţiilor acumulate din Pilonul II, că aceştia nu au dreptul să şi-i administreze singuri la pensie, iar în locul lor să decidă statul un grup de firme care să facă profituri uriaşe doar din plata eşalonată a banilor respectivi. Conform proiectului de lege, beneficiarii vor putea retrage maximum 25% din activ sub formă de avans înainte de începerea plăților lunare. Această opțiune poate fi exercitată o singură dată, la cerere. Plata pensiilor private se va realiza prin fonduri de plată, autorizate de ASF. Acestea sunt de două tipuri:
- Fonduri de retragere programată, care vor funcționa pe bază de conturi individuale și vor oferi pensii lunare pe o durată limitată de 10 ani. Suma lunară va fi cel puțin egală cu indemnizația socială pentru pensionari din sistemul public, cu actualizare anuală.
- Fonduri de pensii viagere, care vor oferi plăți lunare pe viață, calculate pe baza activului acumulat, folosind metode actuariale. Există și posibilitatea unei pensii viagere cu componentă pentru supraviețuitor.
Atenţie, cine sunt acele firme: societăţi de asigurare, nu mai e niciuna românească, actualii administratori de fonduri din Pilonul II, nicio firmă românească, dar şi unele firme "de plată a pensiilor".
Durata de plată a pensiilor programate a fost stabilită la 10 ani, având în vedere speranța medie de viață în România, care este de 75,1 ani. Pensionarea standard are loc la 65 de ani, rezultând astfel o perioadă de plată justificată statistic. Prin această legislație, Guvernul condus de Ilie Bolojan spune că urmărește alinierea la practicile europene privind plata pensiilor private Pilon II.
Această măsură este fix în logica antidemocratică şi anticapitalistă prin care aceleaşi partide au hotărât să plătească eşalonat banii pentru salariile restante sau banii pentru despăgubirile celor furaţi de acelaşi stat, inclusiv cei decişi prin hotărâri judecătoreşti. PSD-PNL-UDMR-USR-minorităţi, luaţi mâinile de pe banii românilor! Lăsaţi naţiunea asta în pace!
Petrisor Peiu
